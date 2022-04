ertes, ils n’ont pas gagné. Certes, les Intermarché-Wanty Gobert ne terminent pas sur le podium de Paris-Roubaix. Mais la formation de Jean-François Bourlart a livré un solide Enfer du Nord, avec la quatrième place de Tom Devriendt, devancé de très peu par Stefan Küng pour la troisième place, au bout d’une longue course offensive. Mais aussi avec la sixième place du Nordiste Adrien Petit. Et avec cinq coureurs dans le top 20, puisque Alexander Kristoff, Taco van der Hoorn et Andrea Pasqualon terminent respectivement douzième, quinzième et dix-neuvième. Il y a même un sixième homme dans le top 25: Baptiste Planckaert, vingt-troisième. Aucune autre formation n’a fait mieux. "C’est un super Paris-Roubaix, à l’image de notre saison des classiques, de tout notre début de saison", souffle le manager Jean-François Bourlart.

Le Hennuyer était très ému, à l’arrivée. Il est longtemps resté près de ses coureurs, assis sur la célèbre pelouse du vélodrome roubaisien, ou des membres du staff de son équipe. Avant de s’essuyer plusieurs fois les yeux, remplis de larmes. "Mon papa est décédé samedi, la veille de Paris-Roubaix, explique-t-il. Toute l’équipe s’est battue pour lui."

Ce que confirme le Liégeois Kevin Van Melsen. "C’est grâce à Jean-François si nous sommes ici, à ce niveau, sur ce monument qu’est Paris-Roubaix. Dans l’équipe, on voulait vraiment se battre, livrer la meilleure course possible pour rendre hommage à son papa."

L’homme fort de l’équipe wallonne a été touché par l’abnégation collective de son effectif. "Nous avons des coureurs avec un gros cœur, ils ont des grandes qualités humaines, poursuit Jean-François Bourlart. Mais cette qualité est aussi un facteur important dans notre recrutement. Je ne veux pas engager de mercenaires, qui ne sont là que pour l’argent."

A-t-il été surpris par la quatrième place de Tom Devriendt, ce coureur de trente ans peu connu du grand public, qui était très heureux à l’arrivée ("C’est vraiment le meilleur jour de ma carrière", commente ce coureur qui compte deux succès – Lichteverlde et une étape du Tour d’Autriche – et des podiums sur des courses comme Binche-Chimay-Binche, le Cerami, le Franco-Belge ou la Marseillaise)?

"Non, on n’est pas surpris par la performance de Tom Devriendt: on connaît ses qualités pour ce genre d’épreuve. C’est un coureur qui doit être en confiance. On doit le protéger, l’accompagner dans ses entraînements, dans sa vie. Ce dimanche, il a fait la course de sa vie! Mais toute l’équipe était au top. On avait bien préparé ce Paris-Roubaix. Alexander Kristoff a bien tiré le groupe vers le haut, comme Biniam Girmay."

Au bout d’un excellent printemps, avec les victoires à Gand-Wevelgem ou au Grand Prix de l’Escaut. Ce dimanche, sur les pavés de l’Enfer, Intermarché-Wanty Gobert a tout simplement été la meilleure formation belge. "L’équipe n’avait jamais connu ça, un tel début de saison, témoigne Kevin Van Melsen, le fidèle coéquipier, qui est présent dans cette structure depuis le début. Elle a vraiment progressé au fil des années. Et là, avec cette réussite, on a vraiment envie de se transcender pour le groupe."

Jean-François Bourlart confirme. "Notre stratégie a toujours été de miser sur l’extra-motivation au sein de notre groupe familial. Nous grandissons chaque année. Notre structure s’est bien entourée. J’étais là au début, et puis il y a eu les arrivées importantes d’Hilaire van der Schueren, d’Aike Visbeek, de Valério Piva, de Maxime Segers ou d’autres pour améliorer notre équipe à tous les niveaux. Nous restons une petite formation par rapport à une armada avec un gros budget comme Ineos et nous sommes fiers de l’être. Mais je pense que nous sommes devenus une belle équipe World Tour… Certains ont demandé l’an passé ce que nous allions faire à ce niveau, si on ne prenait pas la place d’autres équipes qui avaient les moyens. Mais nous sommes là. Et bien là. Nous avons réalisé un très bon début de saison: ce Paris-Roubaix en est l’apothéose. On a pris des points depuis le début de l’année. Mais ce n’est pas fini: on a une belle équipe qui arrive pour les prochains rendez-vous."