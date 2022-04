Lampaert: «Ce n’est pas le printemps de Quick Step»

Quick Step n’a pas (encore ?) sauvé son printemps. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Présent dans le groupe de poursuivants derrière van Baarle, aux côtés de Mohoric, Yves Lampaert a été percuté par le bras d’un spectateur inconscient. Résultat : il a remporté l’Oscar de la chute la plus spectaculaire du jour. S’il n’est heureusement pas blessé, l’ancien champion de Belgique ne pouvait cacher sa douleur. «Je faisais la course parfaite, j’étais bien, expliquait-il à l’arrivée, entouré de sa femme et de son bébé. Je sentais que le podium, mon objectif, était possible. Mais cet idiot de spectateur m’a fait tomber. Il était trop avancé et au lieu de reculer, il a tendu le bras. Cela a touché le mien et j’ai perdu le contrôle du vélo. C’est triste de perdre ses espoirs comme ça. Si vous n’y connaissez rien au vélo, restez chez vous ! Ne vous rendez pas dangereux pour les coureurs.»