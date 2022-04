Malgré la déception, Kompany était loin de montrer un visage aussi fermé que ses joueurs. Qui mieux que lui sait ce que signifie une défaite en finale et comment la digérer? Il a décidé de prendre ce nouveau revers de sa jeune carrière de coach comme une leçon. Pour lui, autant que pour son groupe. Interview.

Vincent, à quel point êtes-vous déçu de la défaite?

La déception est normale. Nous sommes arrivés jusqu’aux tirs au but. Il n’y a rien de plus cruel que de perdre de cette manière mais nous devons être capables de féliciter Gand et de leur serrer la main.

Cullen et Murillo doivent avoir mal vécu le fait d’avoir loupé leurs tirs au but…

C’est logique, mais honnêtement, prendre ses responsabilités est déjà impressionnant et il ne faut certainement pas être honteux d’avoir loupé. Ces joueurs ont pris leurs responsabilités. On va les soutenir et les ramener au niveau de confiance qui était le leur.

Avez-vous dû désigner des joueurs pour tirer les tirs au but?

J’ai dû désigner, oui. Certains tireurs habituels étaient sortis du terrain. On sait que certains joueurs n’arrivent pas à joueur 120 minutes et ils devaient être remplacés. Le petit coup de fraîcheur des remplaçants a apporté un surplus de qualité dans le match. Je suis toutefois un peu déçu qu’on n’ait pas utilisé le fait qu’on avait l’air plus frais qu’eux en prolongation. Ce n’est pas une question de volonté mais de qualité au ballon de mes joueurs par rapport à leur niveau de jeu normal. Et notre équipe, plus qu’une autre, se met davantage dans les problèmes quand elle est moins bonne au ballon.

Pouvez-vous mettre le doigt sur ce qui a fait la différence par rapport à La Gantoise?

Un ou deux tirs au but en fin de match. Mais le déroulement de cette finale me rappelle ce que j’ai déjà vécu par le passé. Dans la physionomie du match, notamment. J’ai vu deux équipes qui n’étaient pas à leur meilleur niveau. Le match s’est déroulé par moments. La manière de faire circuler le ballon, d’offrir des solutions et même de laisser plus d’espaces que d’habitude est typique d’une finale. Il ne faut pas tout jeter, à un détail près, je suis devant vous avec une bouteille de champagne.

Pensez-vous que vous risquez de connaître un contrecoup pour entamer les play-off?

Peut-être. Nous avons vécu des désillusions cette saison mais nous avons su réagir. Comme lors de la victoire contre Charleroi après avoir perdu à Gand. On m’a demandé si les sentiments différaient entre une finale vécue comme joueur ou comme coach. Je peux vous répondre: ils sont les mêmes. Il faudra gérer cette défaite et l’utiliser comme une motivation supplémentaire. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs dans notre effectif qui doivent profiter de ces moments. Au plus tôt ils sont confrontés à cette situation, au plus ils apprennent. Cette défaite doit être leur carburant. Je ne veux pas paraître arrogant, mais aujourd’hui plus que jamais, je sais que je participerai à d’autres finales et que je ne les perdrai pas toutes. Je vais bosser pour soulever des trophées.

Dans le processus de rétablissement du club, à quel point cette Coupe était importante pour Anderlecht?

C’est difficile à décrire. Le principe de vouloir gagner des prix est une chose, mais il faut vouloir se retrouver dans la situation de pouvoir en remporter le plus souvent possible.