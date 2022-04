Peu importe, le capitaine n’était qu’abattu. " Le sentiment qui règne maintenant – et c’est purement personnel – c’est que j’aurais préféré ne pas jouer la finale car, une finale, on la joue uniquement pour la gagner , a expliqué le Louvaniste. Si ceux qui ont raté leur tir au but sont anéantis? Tout le monde l’est. C’est normal que des tirs au but soient ratés. Aujourd’hui, ce sont eux et demain ce seront d’autres. C’est une faillite collective qu’on va devoir digérer ensemble. "

«Mérité? Gand était K.-O. en prolongation!»

Wesley Hoedt, lui, ne trouvait pas que la victoire était méritée. " Le match pouvait basculer dans un sens comme dans l’autre. Gand a peut-être eu les meilleures occasions pendant les 90 minutes, mais ils étaient K.-O. lors de la prolongation. Nous avons oublié de les “tuer”. "

Selon Hoedt, la défaite ne laissera pas de traces. " Pas du tout. On veut montrer ce qu’on vaut. Quand on atteint notre niveau, on ne doit avoir peur de personne. Ce n’était pas le cas ce dimanche. Défensivement, en revanche, on était excellents. "