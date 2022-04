Brailsford: «En plus d’être efficaces, on est beaux»

Pourtant, le coup de bordure aussi précoce qu’impressionnant n’était pas prémédité. "L’ambition, c’était de gagner, peu importe la manière", précisait Filippo Ganna, très impressionnant en début de course avant de jouer de malchance dans les secteurs pavés. Mais l’homme qui a vraiment lancé la bagarre, c’est Luke Rowe. Si ce Paris-Roubaix 2022 a été le plus rapide de l’histoire (45,79km/h de moyenne), c’est en grande partie grâce à lui. "Le plan de base était d’arriver le plus à l’avant possible dans les premières sections pavées, pour gagner en sérénité, expliquait Dave Brailsford sur la pelouse du Vélodrome. Mais avec le vent de côté, Luke Rowe a pris la décision de tenter le coup de bordure. C’était une excellente idée et le crédit lui revient. C’était risqué, mais ça a fonctionné."

Ce qui a surtout impressionné, c’est la mainmise du collectif Ineos sur l’ensemble de la course, avec une gestion tactique au millimètre. "On l’a fait en équipe, continuait le manager gallois. En janvier, nous avons fait un stage tous ensemble pour la première fois depuis deux ans et cela a vraiment soudé tout le monde. On a beaucoup discuté à propos de notre identité. C’est une superbe victoire. Nous voilà désormais vainqueurs des deux plus grandes courses de l’histoire du cyclisme: le Tour de France et Paris-Roubaix. C’est un rêve de gosse."

Le triomphe de ce dimanche, qui s’inscrit dans la lignée d’un printemps très offensif, porte les traits de la mutation opérée par Ineos il y a quelques mois. La formation barbante qui gagnait en omettant le spectacle est devenue l’une des plus grandes animatrices du peloton. "Le Giro remporté en octobre 2020 par Tao Goeghegan Hart a changé beaucoup de choses dans l’histoire de l’équipe. Il a été rafraîchissant pour tout le monde. On y a couru de façon différente et on a pris beaucoup de plaisir. Tous les coureurs étaient comme des gamins à l’idée de faire la course. Après cela, on s’est regardés dans le miroir et on a décidé de changer notre mentalité, de prendre plus de risques. En plus d’être efficaces, nous sommes désormais beaux."

De là à devenir une équipe de classiques? "Si on peut continuer à gagner des grands tours, comme le Giro l’an dernier avec Bernal, on ne va pas se priver", terminait Brailsford dans un large sourire, conscient que Daniel Felipe Martinez ou Thomas Pidcock aborderont les Ardennaises avec de grandes ambitions et un statut revu à la hausse. Mais sans pression. "Car les poches sont déjà remplies", éclate de rire le manager Ineos.