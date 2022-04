Une décision forcée par la rencontre de Kristoffer Olsson. Le Suédois n’a jamais réussi à rentrer dans son match et est passé tout près de la rouge sur un tacle appuyé. Le coach a considéré que pour faire la différence, il devrait ajouter du rythme dans son milieu de terrain.

Seule solution possible: faire monter Majeed Ashimeru. Le Ghanéen était pourtant loin d’être à 100% de ses capacités. Son genou le faisait encore souffrir. Il souhaitait participer à la finale mais connaissait mieux que personne le danger qu’elle pouvait constituer après trois bonnes semaines d’absence.

Il s’était mis d’accord avec Vincent Kompany pour ne pas prendre de risque. Le scénario du match a poussé les deux hommes à en prendre. Avec pour conséquence un remplacement après dix minutes.

Après une première alerte, le joueur a tenté de continuer mais n’en était finalement plus capable. "Tu donnes toujours un peu plus pour jouer la finale , justifie Kompany. On pouvait utiliser son profil en fin de match. Je sentais que l’entrejeu de Gand fatiguait et qu’on pouvait les dominer, prendre le contrôle. Malheureusement, il a senti son genou et a dû laisser sa place à Kana, dont je souligne la montée au jeu."

Ashimeru boitillait encore lorsqu’il est allé saluer les supporters suite à la défaite. S’il a aggravé sa blessure, son début de play-off est en danger.