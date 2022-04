Quelle parade du bout des doigts sur la reprise de la tête de Ngadeu après à peine quatre minutes. Il a encore dû effectuer plusieurs interventions par après et a sauvé un tir au but pourtant très bien tiré.

Murillo 5,5

Très mauvais tir au but, dont il se souviendra encore longtemps. Il l’avait déjà échappé belle quand Bezus avait marqué en position hors-jeu en fin de première mi-temps. Match correct, sans avoir trop souvent quitté son poste défensif.

Magallan 6,5

Jeu très viril sur Tissoudali. Il s’est fait avoir une fois ou deux, mais a quand même été utile. Il a sauvé le 1-0 à même la ligne à la 115e.

Hoedt 5,5

Encore plus que d’habitude, il a balancé des longs ballons au lieu d’essayer de construire. Défensivement, il a fait son boulot.

Gomez 6

Ce n’était pas le Gomez de d’habitude. Surtout offensivement, on l’a à peine vu. N’était pas à 100% de ses moyens. Bon tir au but.

Cullen 5,5

Quelques pertes de balle inhabituelles de sa part. Mais il a quand même abattu un énorme travail (surtout sans ballon). Le premier à avoir raté son tir au but.

Olsson 5

Il a encore flirté avec la rouge après un tacle dangereux sur Vadis après une perte de balle de sa part. Discipliné comme d’habitude, mais dans le compartiment offensif, il n’est pas très adroit.

Refaelov 5

Cette finale n’était pas la sienne. Il avait peu d’espaces et on a attendu en vain son moment de génie.

Verschaeren 6

Le seul Anderlechtois à avoir été dangereux dans le temps réglementaire. Sorti assez tôt.

Zirkzee 6

Son plus beau geste de la première demi-heure était un petit pont… dans son propre rectangle. Il n’était pas toujours bien positionné sur les centres. En revanche, on ne peut pas lui reprocher un manque de combativité.

Kouamé 6

Il n’a pesé sur la défense que lors des prolongations. L’Ivoirien a vraiment trois poumons. Un seul tir de sa part, qui est passé au-dessus.

Amuzu 6

Quelques accélérations intéressantes - il a énormément couru - mais il n’a pas trouvé la faille.

Raman 5

N’a pas pu apporter grand-chose non plus, sauf son pressing.

Ait El Hadj 6

Il aurait pu être l’homme du match sur une contre-attaque au début des prolongations, mais il a traîné avant de frapper.

Ashimeru N. C.

Le malheureux de la journée, vu sa sortie sur blessure. Même blessé, il a fait le sprint du match, empêchant Vadis de marquer le 1-0.

Kana 7

Très bonne montée au jeu dans des conditions difficiles, et un tir au but parfaitement botté.

Kompany 6

Il n’a pas attendu l’heure de jeu, cette fois-ci, pour faire trois changements. Il n’est jamais parvenu à imposer à Gand le football qu’il aime bien développer.

Les notes des Buffalos

Roef 8

Déjà bien attentif sur la petite déviation de Verschaeren en début de match. Il a finalement eu peu de boulot durant le match: il a cueilli quelques ballons aériens venant de phases arrêtées et de centres flottants. Il s’est hissé en héros gantois en stoppant deux tirs au but pour hanter ses anciennes couleurs. Et dire qu’il a commencé la saison comme doublure de Sinan Bolat.

Okumu 6,5

A fait montre de sa présence physique et solidité habituelle. A parfois eu du mal à combler le demi-espace entre lui et Samoise.

Ngadeu 7,5

Intraitable dans les duels, il a remporté la bataille physique face aux avants mauves. Soulagé vu son tir au but manqué.

Torunarigha 6,5

Une grosse présence athlétique. Deux transversales intéressantes et des sorties de défense menaçantes mais peu élégantes.

Samoise 7

Regrettera de ne pas avoir obtenu un penalty. Le lapin Duracell a été ultra actif. A utilisé la fin de son jus pour effectuer un retour parfait sur Ait El Hadj.

De Sart 7,5

De bonnes sorties au pressing sur l’homme et précieux dans le jeu aérien. Quelques infiltrations et bonne lecture du jeu. A progressivement disparu.

Kums 6,5

Des récupérations hautes qui ont amené de belles opportunités dont la première frappe non cadrée d’Odjidja. Plutôt propre et sobre pour le reste.

Castro-Montes 6,5

Agressif et entreprenant. Des touches de précipitation dans son jeu vers l’avant. Trop facilement effacé en un-contre-un par moments.

Odjidja 7

Incertain, il a tiré les ficelles au milieu. A très bien combiné avec Tisoudali. A manqué de rythme et… d’un peu de mobilité. Deux frappes dangereuses.

Bezus 6

Visiblement pris à froid, il a mis du temps à rentrer dans son match. Un but annulé et du sacrifice comme contributions au succès.

Tissoudali 6

La connexion avec Depoitre lui a quelque peu manqué. Rarement trouvé en zone de vérité et a plutôt dû créer le danger seul.

Hjulsager 5

Montée au jeu malheureuse puisqu’il a dû quitter la pelouse blessé.

Lemajic 5

A offert l’alternative du jeu long, en apparence. Avant de toucher la transversale.

Nurio 5,5

Passe tout près d’ouvrir le score de la tête à deux reprises.

Malede 5

A fait ses 10 000 pas dans le rond central. Aurait pu chanceusement débloquer la situation.

Vanhaezebrouck 7

Forcé de revoir son animation offensive vu la blessure de Depoitre mais son équipe a plutôt bien compensé. Ses changements ont peu apporté mais ils ont transformé leurs tirs au but.