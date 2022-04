Quand Thibaut Courtois débat sur l'arbitrage avec les supporters de Séville (photo)

Le football est source de nombreux débats. Au café du coin, à la buvette, à la machine à café de votre bureau et, bien sûr, dans les stades. Ce qui est plus rare, par contre, c'est de voir un joueur échanger avec les supporters en pleine intervention du VAR. Et pourtant, c'est ce que semble avoir fait Thibaut Courtois ce dimanche soir, pendant le choc qui opposait le FC Séville au Real.