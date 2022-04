Hendrik Van Crombrugge : «C’est dans les grosses déceptions qu’on tire les plus grandes leçons»

Malgré un arrêt de grande classe sur le dernier tir gantois, Van Crombrugge n’a pu empêcher la défaite du Sporting d’Anderlecht aux tirs au but. "C’est une grosse déception. Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire là-dessus. Quand on joue une finale, c’est pas simplement pour participer, c’est pour la gagner. Quand on ne la gagne pas, c’est une grosse déception", a expliqué le dernier rempart bruxellois au micro de RTL.

Le capitaine anderlechtois a néanmoins fait preuve de philosophie. "C’est dans les grosses déceptions et les défaites qu’on tire les plus grandes leçons." Alors que se profilent 6 matchs décisifs en championnat pour Anderlecht, à commencer par l’Union Saint-Gilloise le 24 avril prochain, Van Crombrugge préfère regarder vers l’avenir. "Il faut tourner la page et se focaliser sur les playoffs", a-t-il ainsi conclu.