Gand prend sa revanche sur Anderlecht et remporte la Coupe de Belgique à l’issue des tirs au but

Occasions gantoises

Les Buffalos débutaient mieux la rencontre, mettant rapidement la pression sur le but mauve avec plusieurs corners dans les 10 premières minutes de jeu. Les Mauves réagissaient via Verschaeren et Refaelov. Tissoudali s’offrait ensuite une percée plein axe conclue par une frappe non cadrée, à laquelle répondait Verschaeren qui alertait Roef d’une volée du gauche.

A la demi-heure, Vadis armait une lourde frappe croisée (37e), mais son envoi passait juste à côté du but d’un Van Crombrugge battu.

A la 40e, Bezus réussissait la tête plongeante parfaite, trompant Van Crombrugge, mais il était signalé hors-jeu pour un petit mètre.

Zirkzee, Verschaeren et Olsson étaient remplacés par Raman, Amuzu et Ashimeru dès la 59e minute. Un quart d’heure plus tard, Ashimeru était contraint de sortir sur blessure.

Les deux équipes n’ont pas réussi à se départager au terme des 90 minutes réglementaires.

De la fatigue en prolongations

Dès le début des prolongations, Anderlecht, via Ait El Hadj, répondait à une occasion de Nurio. Réveillant au passage le stade Roi Baudouin...

Dans une prolongation marquée par la fatigue de nombreux acteurs, Gand manquait la balle du chaos (116e). Van Crombrugge devait intervenir une première fois devant Nurio, Lemaijc trouvait la latte et Magallan dégageait ensuite à même la ligne.

Quatrième tireur anderlechtois, Cullen loupait son tir au but. Derrière Ngadeu voyait son tir repoussé par Hendrik Van Crombrugge. Murrillo ratait aussi le cinquième tir au but. Gand remporte la 67e édition de la Coupde de Belgique. Et un ticket pour l’Europe!

Revivez la finale en direct commenté: