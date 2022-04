Depuis qu’elle s’est adjugé le Ronde, notre compatriote a pris de la carrure. "Je savais que j’avais les jambes pour gagner un monument mais l’avoir fait a augmenté ma confiance en moi", dit celle qui avait échoué au pied du podium olympique l’été dernier au Japon.

À 26 ans, elle prend donc une autre dimension. Son succès aux Strade Bianche, première course WorldTour de l’année, avait déjà montré que son arrivée au sein du Team SD Worx, la grosse écurie du peloton féminin, constituait un bon choix. "Je sais que mon transfert avait généré un certain scepticisme, explique-t-elle. Certains se demandaient si j’allais avoir la place pour m’exprimer parmi toutes ces stars."

Aujourd’hui, il n’y a donc plus aucun doute. Et son succès à Audenarde a fait de la réservée Kopecky l’un des fers de lance de sa formation en même temps que ça l’a fait entrer dans la catégorie des grandes sportives belges. "Au lendemain du Tour des Flandres, je me suis vue en première page des journaux. Il y avait plein de monde à la conférence de presse. C’était tout nouveau pour moi mais j’ai compris que quelque chose était en train de se passer."

«On suscite de plus en plus d’intérêt»

Grâce à l’Anversoise, les projecteurs ont été braqués sur le cyclisme féminin. "Avant les classiques flandriennes, j’aurais pu faire trois interviews par jour mais j’ai tout refusé, a-t-elle confié à nos confrères de L’Équipe . Cela dit, ces sollicitations sont agréables à vivre même si ce n’est pas mon point fort. Cela veut dire qu’on suscite de plus en plus d’intérêt, même si ce n’est pas encore au même niveau que les hommes."

Paris-Roubaix, qui aura lieu ce samedi, suscite, donc, beaucoup d’attentes.

Kopecky aborde, elle, la reine des classiques avec un nouveau statut mais sans se mettre la pression. "J’adore rouler sur les pavés et je me sens très bien, dit-elle. Donc, oui, vous pouvez m’inclure parmi les favorites. J’espère m’imposer un jour à Roubaix. Cela dit, si ce n’est pas cette année, ce n’est pas grave du tout. J’ai déjà gagné la classique dont je rêvais (NDLR: le Ronde, donc). Tout ce qui arrivera en plus, ce sera du bonus." Et d’ajouter: "Les filles ont roulé pour moi au Ronde. Si j’ai l’occasion de rendre la pareille ce samedi, je n’hésiterai pas."

Elle n’hésitera pas, non plus, à passer à l’attaque si elle se sent bien. "Je n’ai rien à perdre", conclut-elle avec appétit.