L’Italie s’est qualifiée au détriment de la France, victorieuse de l’édition 2019, à Alghero, en Sardaigne, sur dur. C’est la N.1 italienne Camila Giorgi, 30e mondiale, qui a offert le point du 3-0 en battant 6-2, 6-0 Harmony Tan (WTA 107), préférée à Alizé Cornet (WTA 34).

La N.1 mondiale Iga Swiatek a qualifié la Pologne en s’imposant 6-0, 6-0 face à la Roumaine Andreea Prisacariu (WTA 324) sur la surface dure de Radom, en Pologne.

Menant 3-0 face à l’Allemagne grâce au succès 4-6, 6-3, 7-5 d’Elena Rybakina (WTA 19) sur Angelique Kerber (WTA 17) sur la terre battue indoor de Nour-Sultan, le Kazahstan est également assuré de disputer la phase finale.

L’Espagne est allée battre les Pays-Bas sur la terre battue de Bois-le-Duc. C’est Sara Sorribes (WTA 49) qui a enlevé le point de la qualification en battant Arantxa Rus (WTA 74) 6-0, 6-4.

Cela a été plus serré à Prague entre la Tchéquie et la Grande-Bretagne. La rencontre s’est terminée sur un score de 3-2 en faveur des Tchèques après la victoire 6-1, 7-5 de Karolina Muchova et Marketa Vondrousova face à Harriet Dart et Katie Swan dans le double.

Les États-Unis et le Canada, qui étaient en ballottage favorable, doivent encore décrocher leur ticket respectivement contre l’Ukraine et la Lettonie.

Quatorze équipes se disputent ce week-end les sept billets en jeu pour la phase finale de la Billie Jean King Cup, dont la Russie, tenante du trophée, et le Bélarus, sont exclus en raison de l’invasion de l’Ukraine. La Belgique devait affronter le Bélarus et est donc qualifiée pour la phase finale.

Quatre nations ont d’ores et déjà en poche leur sésame pour la phase finale, désormais organisée sur une semaine, cette année du 8 au 13 novembre dans une ville encore inconnue: la Suisse, finaliste sortante, l’Australie, qualifiée après l’exclusion de la Russie, ainsi que la Belgique et la Slovaquie, qui devaient affronter le Bélarus et l’Australie en tour qualificatif.

Dans la phase finale, les douze équipes qualifiées - la dernière devrait être celle du pays hôte de cette édition 2022 - seront réparties en quatre groupes de trois, dont les vainqueurs se qualifieront pour les demi-finales.

En attendant, le tour qualificatif se dispute lui sur le format historique de la compétition: deux simples le vendredi, puis deux le samedi, avant un éventuel double décisif.

Les sept équipes battues ce week-end disputeront un barrage les 11 et 12 novembre pour se maintenir dans l’élite.