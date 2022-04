Notre compatriote l’a emporté l’an dernier, avec ses équipiers Gregg Black et Sylvain Guintoli, sur la Suzuki du team SERT Yoshimura en disputant toutes les manches. Il l’avait aussi emporté lors de la saison fractionnée de 2019-2020 mais en n’ayant participé qu’à deux des cinq courses. C’est donc un équipage bien rodé qui reprend le guidon et Siméon est confiant: "On y va pour la gagne, confie le bruxellois. Sur cette course mais aussi pour le championnat."

L’approche de cette première sera prudente. "On va attaquer bien sûr, mais en conservant une petite marge de sécurité." Guintoli, Black et Siméon sont en effet conscients de ce qui les attend dans la Sarthe et bien décidés à profiter de leur expérience. "C’est une course difficile, explique notre ancien pilote de MotoGP. Déjà parce que c’est la première de la saison pour tout le monde, et puis parce qu’il y a de la pression, avec d’emblée beaucoup de points à gagner. Enfin, il y a la nuit, qui sera longue. Il y a 52 motos sur la piste, avec pas mal de pilotes amateurs qui sont nettement moins rapides dans le noir. Il faut donc être extrêmement vigilants en permanence."

Vigilant et techniquement au top. "Sur 24 heures, les conditions sont très changeantes. Il fera très chaud la journée et assez frais la nuit. Il faut donc monter les bons pneus au bon moment. Normalement on sera bien, mais attention parce que les autres ont bien travaillé aussi et ils n’ont qu’une envie: prendre leur revanche par rapport à l’an dernier où on avait gagné avec huit tours d’avance sur la Kawasaki."

Cinq marques sont présentes pour barrer la route à la Suzuki: Honda avec une nouvelle moto confiée à Mike Di Meglio et Josh Hook; Ducati, représentée par une formation allemande, mais qui a développé un nouveau moteur et pourra s’appuyer sur David Checa, triple vainqueur de l’épreuve et quadruple champion du monde; le team Yart Yamaha, qui avait rivalisé avec la vitesse de la Suzuki l’an dernier; le team Webike Kawasaki emmené par Randy De Puniet, encore un ex-MotoGP et enfin la BMW du World Endurance team, 2e du championnat l’an dernier et à qui il ne manque plus qu’une victoire sur un double tour d’horloge.

Trois autres Belges seront aussi de la partie: Gregory Fastré, Coeme Geenen et Bastien Mackels.