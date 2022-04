L’entraîneur du Borussia, Marco Rose, a dû faire face à de gros soucis de sélection étant donné les nombreuses absences dont celle de Thorgan Hazard, qui a déclaré forfait à la dernière minute en raison de problèmes de dos. Par contre, Axel Witsel, sorti à la 77e, était bien présent entouré par les jeunes Dan-Axel Zagadou et Tom Rothe, 17 ans, qui faisait ses débuts en Bundesliga. Chez les Loups, Florian Kohfeldt a reconduit l’équipe victorieuse 4-0 de Bielefeld avec Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw tandis qu’Aster Vranckx est monté au jeu (63e). Dodi Lukebakio est resté sur le banc.

La première grosse occasion a été pour Wolfsburg mais Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) a vu son envoi dévié par le gardien Gregor Kobel (3e). Par la suite la rencontre a tourné à l’avantage des Borussen, qui ont ouvert la marque sur corner par Rothe (24e). Le feu d’artifice était allumé et Witsel (26e), Manuel Akanji (28e), Emre Can (35e) et Erving Haaland (38e, 54e) l’ont alimenté. En fin de match, Ridle Baku a un peu tempéré la déception des Loups (82e, 6-1).

Sévèrement battu à domicile lors du derby de Berlin par l’Union, le Hertha est allé s’imposer 0-1 à Augsbourg. Averti à la 34e, Dedryck Boyata a joué tout le match avec les Berlinois. Le but de Suat Serdar (49e, 0-1) a permis à l’Hertha de se hisser en 15e position avec 29 points et de céder la place de barragiste à Stuttgart (28 points, 16e). Avec Orel Mangala pendant 83 minutes, le VfB a partagé l’enjeu à Mayence (0-0). Dans l’ensemble, la première période a été très équilibrée mais très pauvre en occasions. Les visiteurs n’ont pas tiré au but de manière dangereuse et les Stuttgartois l’ont été une fois pas Mangala (40e). La seconde période n’a pas été plus emballante. Mayence, qui n’a pas cadré un seul tir, attend la fin de la saison (39 points, 9e).