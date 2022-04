D1B: Westerlo quitte la série sur un partage 2-2 avec le RWDM

Au Kuipje, Westerlo, le champion (56 points), pensait que la hiérarchie serait respectée quand Jan Bernat (33e, 1-0) et Thomas Van den Keybus (53e, 2-0) lui ont donné deux buts d’avance. Mais le RWDM, son dauphin (49 points, 2e), a rétabli l’égalité grâce à Yan Vorogovskiy (71e, 2-1) et Kevin Nzuzi (76e, 2-2). Les Bruxellois affronteront le FC Seraing dans les barrages pour le maintien ou la montée en 1A. Le match aller est prévu le 23 avril à 18h30 au stade Machtens à Molenbeek et le retour une semaine plus tard à 20h45 chez les Métallos.

Dans l’autre match, Koki Saito (3e, 1-0) a rapidement ouvert la marque pour Lommel et Arthur Sales a doublé l’écart avant le repos (40e, 2-0). En seconde période, Robbe Quirynen (58e, 2-1) a relancé l’intérêt de la rencontre mais le score n’a plus changé. Grâce à ce succès, Lommel se hisse en 5e position avec 35 points tout comme le Lierse (6e). Deinze conserve sa troisième place (39 points) en attendant le résultat de Beveren face aux Hurlus.