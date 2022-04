BNXT League: Ostende perd le match au sommet à Leiden

Dans l’autre match de ce groupe Elite Gold, Mons a pris la mesure de Feyenoord 54-73. Les Renards menaient 30-39 à la pause avant de passer à la vitesse supérieure dans le 3e quart remporté 8-19 (38-58). Le pivot Emmanuel Nzekwesi (18 pts, 6 rebs) et l’ailier-fort Ajdin Penava (14 pts, 11 rebs) ont pesé lourd au décompte final.

Leiden rejoint Ostende (qui compte un match de moins et donc reste premier) en tête du classement avec 30 points. Malines, battu vendredi à Groningue, est troisième à 1 point. Mons occupe le 4e rang avec 28 points. Viennent ensuite Den Bosch (25), Groningue (25), Louvain (25), Anvers (22), Zwolle (21) et Feyenoord (20).

En Elite Silver, le leader le Spirou Charleroi a signé son 7e succès en sept matchs. Il s’est imposé 73-113 à Den Helder en dominant les quatre périodes. Tout était déjà dit à la pause (24-44). Six Carolos ont marqué 11 points et plus. Alexandre Libert a inscrit 17 points en plus de donner 7 passes décisives.

En fin d’après-midi le Brussels n’avait pas tremblé à Amsterdam où il s’est imposé 66-81. Menant de dix points après le premier quart (14-24), le Phoenix a géré ensuite son avantage et a pu s’appuyer sur la présence de son pivot sénégalais Pape Badji (13 pts, 14 rebs). Le Brussels a aussi bien terminé le match en remportant la dernière période 18-28.

Le duel des Limburg, la Basketbal Academie (BAL) néerlandaise, et l’United belge, a tourné à l’avantage de la formation de Weert 82-74, grâce à dix premières minutes à sens unique (28-7). Le réveil des Belges, emmenés par Jonas Delalieux (22 pts, 7 rebs), dans le dernier-quart (gagné 14-24) fut trop tardif.

Liège est venu s’imposer 75-88 à Yoast United. La différence s’est faite après le repos. Les Liégeois ont dominé 35-50 les deux derniers quart-temps. Maxime Depuydt a terminé meilleur réalisateur avec 22 points.

Au classement, Charleroi prend le large avec 28 points. Limburg United, deuxième est à trois longueurs (25). Leeuwarden, Alost, le Brussels, BAL et Liège en totalisent 23. Yoast, Den Helder et Amsterdam suivent avec 22 unités. La Haye ferme la marche (16).