Pourtant, quelques heures plus tôt, l’équipe Jumbo-Visma avait confirmé la présence du Campinois sur les pavés du Nord. Privé de Tour des Flandres mais aussi de l’Amstel Gold Race après avoir été contaminé par le Covid-19, le champion de Belgique n’a plus couru depuis Gand-Wevelgem. Contraint à rester au repos complet et en quarantaine pendant huit jours, au moment du Ronde, il a ensuite repris à partir du mardi 5 avril lentement, mais sûrement, l’entraînement.

Van Aert est parti à Calpe, où il a travaillé son retour qui s’effectuera donc ce dimanche matin face au Palais impérial de Compiègne.

"Après des examens médicaux approfondis et l’approbation de notre staff médical, Wout van Aert est prêt à participer à Paris-Roubaix" , a communiqué l’équipe Jumbo-Visma, qui avait envoyé en Espagne un de ses médecins pour suivre au plus près l’évolution de la santé de van Aert et constater comment son corps réagissait aux efforts produits à l’entraînement.

Arrêté net au pire moment de sa campagne des classiques printanières et peut-être de sa saison, dans quelle condition sera exactement le coureur anversois ce dimanche? Les spécialistes de l’effort physique et de l’entraînement estiment à une poignée de pourcents, à peine, le recul que le Belge devrait enregistrer. Or, un Wout van Aert à 95% reste certainement un des meilleurs coureurs du peloton même si, dans le cyclisme moderne, chaque pourcent gagné apporte un plus à son bénéficiaire.

La formation néerlandaise réfute l’idée de voir son leader endurer tout le poids des responsabilités.

"Dimanche, Wout aura un rôle libre" , disait ce jeudi un de ses directeurs sportifs après la reconnaissance des tronçons pavés de l’Enfer du Nord alors que dans le communiqué annonçant sa participation, le porteur du maillot tricolore était censé se muer en équipier de luxe pour ses partenaires les mieux armés, Christophe Laporte, Mike Teunissen ou Nathan Van Hooydonck. "Sa condition est bonne, mais sa préparation n’a pas été idéale" , explique-t-on encore chez Jumbo-Visma.

Vingt-quatre heures après ses équipiers, le porteur du maillot tricolore pourrait cependant effectuer un dernier test ce vendredi ou samedi sur quelques-uns des secteurs pavés où se jouera la victoire dans la reine des classiques.