Nombreux sont ceux qui avaient imputé ce résultat positif à l’ambiance, toujours énorme, du Deutsche Bank Park. Mais ils ont peut-être revu leur jugement au moment d’apercevoir le Camp Nou, ce jeudi soir. Dans les tribunes, près de… 30000 supporters allemands avaient pris part, occupant la tribune visiteuse mais aussi une bonne partie des tribunes visitées.

Chez lui, le Barça a donc paradoxalement subi la pression d’entrée. Elle s’est matérialisée par cette faute de Garcia, qui a ceinturé Lindström et permis à Kostic d’ouvrir le score sur penalty dès la troisième minute. Puis, il y a eu cet éclair dans la nuit. Cette frappe stratosphérique signée Borré qui, des trente mètres, a littéralement fusillé Ter Stegen (36e). Un but absolument splendide qui a eu don de donner un coup de massue aux Catalans.

Dominateurs dans la possession, les hommes de Xavi ont pourtant plus souvent procédé par des actions individuelles (avec Ousmane Dembélé sur le flanc droit). S’ils se sont créé quelques rares occasions, on ne les a jamais réellement sentis en mesure de renverser la rencontre. Encore moins après le 0-3 signé Kostic qui, d’une frappe croisée d’une précision imparable, a totalement éteint les derniers espoirs espagnols (67e). Car la superbe demi-volée de Busquets (90e+1) et le penalty de Depay (90e+9) sont arrivés bien trop tard.

Au final, c’est donc très logiquement que le… 9e de Bundesliga (dans un jour de grâce) s’est imposé, alors qu’il restait sur six matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Le Barça, lui, voit sa belle série de quinze rencontres de rang sans défaite prendre fin de manière brutale.

Une chose semble désormais certaine: Barcelone –qui compte 12 points de retard sur le Real Madrid en Liga– ne remportera pas de trophée cette année, tout comme en 2020. S’il a indéniablement remis les Catalans sur la bonne voie, Xavi a encore du boulot pour faire retrouver au Barça son statut. Pour ce faire, devra surtout parvenir à tirer rapidement les leçons de la gifle de ce jeudi soir, qui entre dans la lignée des défaites européennes cuisantes subies ces dernières saisons (Juventus, AS Rome, Liverpool, Bayern…).