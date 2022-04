«Jova veut jouer en no 10 et ne veut pas défendre»

Deschacht est fier de l’équipe qu’il a pu mettre sur pied. "J’ai été étonné par la disponibilité de mes ex-coéquipiers, dit-il. Plusieurs d’entre eux doivent prendre l’avion pour venir jusqu’ici. Ils paient leur ticket d’avion et chambre d’hôtel eux-mêmes. Je suis honoré par leur présence. C’est grâce à eux que j’ai un si beau palmarès."

Pour l’occasion, Deschacht a même déjà dévoilé le onze de base.

1. Silvio Proto (38 ans)"J’ai aussi invité mon ami Frank Boeckx. Mais vu ce que Proto a signifié pour Anderlecht et vu tous les matchs qu’on a joués ensemble, ce serait un manque de respect envers Silvio de ne pas le mettre au coup d’envoi. Frank jouera en seconde mi-temps. Cela m’a d’ailleurs fait mal au cœur de ne pas avoir pu inviter certains autres ex-joueurs que j’adore, comme Daniel Zitka. Mais on n’allait quand même pas jouer avec trois gardiens, hein…"

2. Guillaume Gillet (38 ans)"J’ai entendu qu’il a envie de jouer ce match. Et c’est mon seul joueur qui est encore actif actuellement (il joue à Waasland-Beveren). Donc j’envisage de le faire jouer les 90 minutes. J’ai aussi invité Jonathan Legear, mais il doit déclarer forfait, vu qu’il a un match avec Visé samedi soir (à Thes Sport)."

3. Marcin Wasilewski (41 ans)"Avec lui, j’ai vécu plus d’une guerre. Je suis très heureux qu’il ait directement dit oui. Il est prêt à faire une petite fête avec nous après le match. Je ne crois pas qu’il reste pour la finale de lundi. Je ne lui ai pas demandé s’il a encore joué au foot depuis la fin de sa carrière (NDLR: il a arrêté sa carrière en 2020-2021 mais joue au foot amateur à six contre six). Avec son caractère de guerrier, je ne me fais pas de soucis."

4. Roland Juhasz (38 ans)"Combien de matchs n’avons-nous pas gagnés ensemble? Et combien de fois n’avons-nous pas gardé le zéro? Il vient avec sa famille depuis la Hongrie et retourne le lendemain."

5. Olivier Deschacht (41 ans)"Je me mets à l’arrière gauche, la place à laquelle j’ai joué le plus de matchs à Anderlecht. Depuis que j’ai rangé mes crampons à Zulte Waregem, j’ai fait du tennis et du padel, mais pas de foot. J’ai demandé à Lochristi, mon tout premier club qui évolue actuellement dans l’équivalent de la D4, si je pouvais m’entraîner avec eux pendant une semaine. Je veux retrouver mes sensations."

6. Steven Defour (33 ans)"Cela fait un an qu’il a arrêté le foot. Il n’a pas encore tout perdu – il va régulièrement courir – mais il n’a plus le rythme de certains joueurs de notre adversaire."

7. Besnik Hasi (50 ans)"J’ai connu de très beaux moments avec lui, aussi bien lors de sa période de joueur de T2 que de T1. S’il n’avait pas été viré en Arabie Saoudite, il n’aurait pas pu être présent. Il m’a dit que cela faisait très longtemps qu’il n’a plus joué et qu’il ne veut jouer qu’une mi-temps."

8. Yves Vanderhaeghe (52 ans)"Mon meilleur ami ne pouvait pas manquer au rendez-vous. Il m’a rassuré, cette semaine, en me disant qu’il a été courir une heure sans ressentir de douleurs. Les fans reverront à l’œuvre l’entrejeu de Ligue des champions Hasi – Vanderhaeghe."

9. Bart Goor (49 ans)"C’est avec lui devant moi que j’ai fait mes débuts à Anderlecht. Le match entre Westerlo – où il est T2 – et le RWDM a été déplacé au samedi soir, mais il vient quand même jouer la première mi-temps."

10. Milan Jovanovic (40 ans)"Jova n’a pas hésité une seconde. À deux conditions: qu’il puisse jouer au poste de numéro 10 et qu’il ne doive pas défendre. Il ne veut pas qu’on joue en pressing (Rires). Par contre, il m’a dit qu’il était top fit. Il a juste émis une petite réserve: à cause de la guerre en Ukraine, l’aéroport de Belgrade n’est pas toujours ouvert. Mais en principe, il sera là. Il devra marquer les buts avec Boussoufa. J’ai aussi demandé Zetterberg et Radzinski, mais ils sont partis en vacances. Jan Koller? Au tout début de ma carrière, je me suis entraîné quelques fois avec lui, mais on n’a pas joué de matchs ensemble."

11. Mbark Boussoufa (37 ans)"Bous était à Miami quand je l’ai appelé. Il m’a rappelé deux jours plus tard et s’est excusé de ne pas avoir rappelé plus vite, mais il ne connaissait pas mon numéro. Il a aussitôt dit qu’il viendrait, même si c’est le Ramadan. Je n’ai même pas demandé s’il avait la forme (NDLR: il n’a plus joué depuis 2020, dans un club au Qatar). Bous est toujours en forme. Il était avec son grand ami Sherjill MacDonald et m’a demandé s’il pouvait aussi venir jouer. Bien sûr! Il vient avec quatre ou cinq amis. J’ai hâte de le revoir. J’ai toujours aimé travailler pour lui, parce que je savais qu’il ferait la différence."

Pour compléter l’équipe, des non-Anderlechtois Sandy Martens, Frederic Dupré et Bjorn De Wilde: "Ils n’ont pas joué à Anderlecht, mais sont devenus de très bons amis. Je tenais à ce qu’ils soient dans mon équipe. Ils vont monter au jeu dans le courant du match."

À L’entraîneur "John van den Brom avait marqué son accord mais a ensuite signé en Arabie Saoudite. Frankie Vercauteren, lui aussi, était enthousiaste, mais il est bloqué en Russie. Je peux demander l’avis des entraîneurs Hasi et Vanderhaeghe. Mais finalement, c’est moi qui prendrai les décisions (Rires)."