Division 1A : l'Union attend (ses) trois points

Comme le parquet l’avait déjà fait savoir, il a requis une victoire sur un score de forfait en faveur des Bruxellois, se basant sur ce que prescrit le règlement lorsqu’un seul camp est en cause. Et le "match delegate", Kris Bellion, a confirmé en séance que les incidents étaient à imputer uniquement aux hooligans anversois, dévoilant notamment que, outre des pièces, briques et autres bouteilles, une chaîne de tronçonneuse avait été envoyée sur des agents de sécurité

Me Sébastien Ledure, qui représentait l’Union, a lui aussi plaidé pour les trois points, sans oublier de remercier le Beerschot pour son sens des responsabilités. Le club anversois, condamné à la D1B, et parfois très procédurier, a effectivement assuré en séance qu’il n’irait pas en appel d’un 3-0. Son vice-président, Walter Damen, a plutôt plaidé la clémence sur les autres sanctions, demandant aux juges du huis clos en déplacement et avec sursis, plutôt que les quatre rencontres à bureaux fermés au Kiel (dont une avec sursis) requises par le substitut, Jan Keulen, qui n’a pas manqué de rappeler les nombreux méfaits des supporters anversois ces derniers temps.

Pressé de toutes parts de prendre une décision au plus vite concernant le score de la rencontre, le Conseil disciplinaire a fixé au 1er juin une séance uniquement axée sur le volet sanctions du Beerschot, à la demande du club anversois, qui travaille à identifier les coupables.

Comme l’espérait l’Union, il y a de grandes chances que le classement soit clair à l’entame des play-off. À noter que ni Bruges – ni un autre club tiers – n’était présent hier et qu’il se dit que le Club ne compte pas contester le verdict, même en cas de victoire par forfait de l’Union bien qu’il semble qu’il puisse toujours intervenir comme tierce partie et venir devant le Conseil disciplinaire s’il le souhaite. Mais on ne devrait pas en arriver là.