Nonchalance et arrogance

Finalement, ses choix plutôt osés n’ont pas porté à conséquence. L’objectif de Benfica était évidemment de marquer tôt dans la partie, de profiter du manque d’automatismes de cette défense expérimentale des Scousers. Histoire de faire douter Anfield… Une tâche ardue. D’autant plus que Liverpool n’a plus perdu par deux buts d’écart à domicile depuis 33 matchs et cette douloureuse défaite subie dans le derby face à Everton (0-2). Justement, c’est… Everton qui a inquiété Alisson en premier. Non pas le club voisin, mais bien son homonyme: le flanc brésilien des Aigles. Sa frappe des 20 mètres n’a fait que frôler la cage de son compatriote.