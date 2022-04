ATHLÉTISME / TENNIS

La sprinteuse américaine Allyson Felix, athlète féminine la plus titrée de l’histoire, a annoncé qu’elle disputerait sa dernière saison avant de raccrocher ses pointes à 36 ans. "J’ai donné tout ce que j’avais à la course et, pour la première fois, je ne suis pas sûre d’avoir encore quelque chose à donner…" , a déclaré la spécialiste des 200 et 400m, septuple championne olympique.

TENNIS

Coupe Davis: la finale à Malaga

Malaga, choisie pour accueillir un groupe de la phase de poules, a été finalement désignée pour organiser la phase finale de la Coupe Davis fin novembre, a annoncé l’ITF. Une quatrième ville, pour remplacer Malaga, sera désignée le 26 avril et recevra donc l’un des quatre groupes du 14 au 18 septembre.