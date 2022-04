Il leur aurait suffi de jeter un œil à la manière dont le Bayern avait déroulé contre Salzbourg dans leur propre enceinte lors du tour précédent. Après avoir été tenus en échec en Autriche (1-1), les Allemands en avaient planté sept au retour (7-1). Et puis, avant cette manche, les Bavarois restaient sur une série pour le moins impressionnante: lors des 53 derniers matchs officiels disputés à l’Allianz Arena, ils ont à chaque fois été capables à trouver le chemin des filets. Durant les deux dernières années, les supporters ont donc à chaque fois pu célébrer un but à domicile. Sans oublier que Nagelsmann peut compter le meilleur buteur de la compétition dans ses rangs.

L’objectif des Munichois a forcément été de mieux trouver Lewandowski, muet et presque invisible à l’aller. Pour Villarreal, l’idée a été la même qu’à la Ceramica (et que contre la Juventus): couper les trajectoires de passes vers l’avant-centre, faire en sorte que la possession, la pression et la domination adverses soient stériles et, ensuite, miser sur les contres. Pourquoi ne pas gagner du temps dès le début aussi?

Même si ses troupes ont affiché moins d’ambitions offensives qu’en Espagne, Emery les aura tout de même vues exécuter son plan à la perfection en première période. Le seul véritable danger qu’a proposé le Bayern est venu des pieds du jeune Musiala. Toujours est-il qu’avec un instinct de buteur comme le sien, Lewandowski n’a besoin que d’une seule occasion. Elle est finalement venue juste après la pause après une relance hésitante de Rulli. Le Polonais n’a eu qu’à contrôler et à ouvrir le pied pour s’offrir son 13e en Ligue des champions cette saison.

Mais sa réalisation n’aura pas suffi puisque Villarreal aura parfaitement profité d’un nouveau moment d’inattention des Bavarois. Se préparant à d’éventuelles prolongations, la défense a oublié à quel point Chukwueze était rapide. Sur un contre éclair, le Nigérian a trompé Neuer du gauche.

Après avoir eu la peau de la Vieille Dame, le Sous-Marin Jaune a coulé et démystifié la "machine" bavaroise. Alors que le parcours des Espagnols prend des airs de celui de l’Ajax en 2019 (avec un style de jeu bien différent, certes), Nagelsmann va devoir faire face à une énorme vague de critiques en Allemagne. Sans aucun doute, la presse lui reprochera les mêmes maux qu’à Guardiola qui n’avait jamais réussi sur la scène continentale avec les Munichois. Reste que le Catalan, à qui on reprochait sa tendance à "surréfléchir" tactiquement, a eu droit à trois ans. Nagelsmann n’en est toujours qu’à sa première année en Bavière…