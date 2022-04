Fin de match de folie à l’Atlético, mais qualification de Manchester City, Liverpool rejoint les demies (vidéos)

Dans les premières minutes de la rencontre, Manchester City a pris, comme à son habitude le contrôle du ballon. Mais sans se montrer forcément dangereux hormis sur une frappe de Gundogan et une tête hors cadre de Stones. La rencontre a baissé en intensité après dix minutes folles.

En seconde période, les Colchoneros se sont enfin montrés plus offensifs. Mais ce n’est que dans les vingt dernières minutes qu’ils se sont procurés d’énormes occasions. La tension a monté d’un cran dans les dernières minutes avec notamment l’exclusion de Felipe après une bagarre générale.

Malgré une dernière grosse occasion sur coup franc, l’Atlético Madrid n’est pas parvenu à franchir le mur mancunien et est éliminé.

Liverpool au petit trot

Dans l’autre rencontre, Liverpool s’est rapidement mis sur les bons rails. Sur coup de coin, Konaté a sauté plus haut que tout le monde pour placer sa tête dans le but lisboète. Deux minutes plus tard, Nunez pensait égaliser pour les Portugais mais ce dernier était signalé hors jeu. Alors que les Reds multipliaient les occasions avec notamment Luis Dias et Firmino, c’est finalement Benfica qui va égaliser grâce à Ramos bien lancé en profondeur et dont la frappe était imparable pour Alisson.

Retombés les pieds sur terre, les Reds auraient sans doute dû inscrire un second but à 5 minutes de la fin de la première période suite à une erreur d’appréciation mais Firmino a trop hésité et s’est montré trop altruiste.

En seconde période, les Reds sont repassés devant grâce à Firmino mais surtout une grosse mésentente dans la défense lisboète entre une mauvaise sortie du gardien Vladochimos et un mauvais dégagement de Vertonghen. À la 65e minute, le Brésilien a inscrit un doubé sur un magnifique long ballon. En fin de rencontre, Benfica va marquer à deux reprises grâce à Yaremchuk (73e) et Nuñez (82e) pour aller chercher l’égalisation mais cela ne changera pas le destin de la rencontre, Liverpool se qualifiant pour les demies.