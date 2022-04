ur ses terres, devant ses très nombreux supporters, Remco Evenepoel est passé par toutes les émotions, ce mercredi, sur la Flèche brabançonne. La joie de rouler à domicile, la déception de voir la pluie s’inviter à la fête, l’euphorie de pédaler en tête de course sur ses routes, la panique d’avoir été deux fois distancé dans la montée de la Hertstraat, la volonté de se battre pour revenir à l’avant et disputer la victoire, la peur de tomber à l’arrivée suite à la manœuvre de Tim Wellens dans le sprint pour la deuxième place, l’énervement par rapport au puncheur de Lotto-Soudal et de la frustration par rapport à la supériorité des Ineos. Il a d’ailleurs reçu un avertissement de la part du jury de commissaires suite à un contact avec Ben Turner, pour lequel il s’est ensuite excusé.

"Cela a été une journée épique", lâche-t-il, essuyant son visage noirci par une journée sous la pluie. "J’espérais que cela soit plus chouette. Mais avec cette météo, sur les pavés mouillés, c’était vraiment très glissant. Ce n’était pas évident de rester sur le vélo."

Il a vite retrouvé son humour, car il ajoute: "Je ne savais pas que c’était le… cyclo-cross d’Overijse ce mercredi, je pensais que je prenais le départ de la course sur route. Je ne vais pas oublier cette journée, je pense. Par contre, j’espère que mes jambes vont rapidement l’oublier. Je suis content d’avoir une semaine de récupération avant la Flèche wallonne. Ce jeudi, je crois que je vais dormir le plus longtemps possible. La course a vraiment été dure."

Le récent quatrième du Tour du Pays basque ne se sentait pas dans son meilleur jour. "Je n’avais pas totalement récupéré du Pays basque, poursuit le Brabançon.Il y avait encore beaucoup d’acide dans les jambes. Dans les bosses, cela faisait très mal. Le froid n’a pas arrangé non plus les choses. Ce n’est pas le temps qui me convient le mieux: j’ai eu froid, ce qui m’empêche d’être à mon meilleur niveau. Je n’avais donc pas les jambes du meilleur Remco…"

«Les flandriennes? Non, il y a trop de pavés…»

Cette expérience sur les pavés mouillés ne lui a pas donné envie d’aller se mesurer aux classiques flandriennes. "Non, il y a trop de pavés, et quand on voit que j’étais en difficulté ici alors qu’il n’y a que deux secteurs… J’étais vraiment le moins bon du groupe de tête sur la Hertstraat. Lors des premiers passages, j’ai évité la chute de peu en prenant la rigole, près de la bordure. Ensuite, j’avais moins confiance dans ce passage… Par rapport à la victoire, Ineos la mérite. Ils étaient à trois devant. Ils ont logiquement joué la course d’équipe. Je dois bien dire que ce jeune Sheffield m’a surpris. J’étais seul, face à trois gars, c’était très compliqué. Et pour le sprint, je n’ai pas pu jouer le podium avec la manœuvre de Tim. Si je ne freine pas, je tombe. Le dossard 13, que j’aime bien, ne m’a donc pas porté malchance…"