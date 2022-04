L’Union devrait être fixée au début des play-off

1. La procédure: une séance ce vendredi ou début de semaine prochaine Dès dimanche soir, Felice Mazzù avait prié pour que le verdict de la procédure tombe avant le début des play-off, histoire de ne pas "léser" l’Union. " Ce serait un non-sens de démarrer les play-off avec des points en suspens ", plaidait le T1.

Même approche du côté de la Pro League, lundi, avec un communiqué dénonçant les actions des supporters des Rats, et demandant aux instances la plus grande promptitude. " Il est dans l’intérêt des supporters et des clubs d’avoir le plus rapidement possible de la clarté sur les points, avec le début des play-off en vue. Je suis persuadé que les instances fédérales travailleront rapidement compte tenu du calendrier sportif ", y dit Lorin Parys, le nouveau CEO de la Ligue, qui a droit à un beau baptême de feu.

Ils ont été entendus, manifestement, puisque le parquet, à qui le règlement donne sept jours pour lancer une action, ne compte pas traîner. C’est le Conseil disciplinaire – habituel degré d’appel – qui se réunira en première instance, peut-être même déjà ce vendredi, ou début de semaine prochaine, d’après nos informations.

Le verdict de la séance devrait être connu rapidement, au soir de l’audition ou un ou deux jours plus tard. Même s’il ne s’agit pas de la procédure accélérée, ce serait là un calendrier beaucoup plus court que lors de précédents cas, dicté par l’approche des play-off.

Il n’y a pas de contestation possible du verdict à proprement parler au sein des instances de la fédération, juste une possibilité d’évocation (sur des questions de forme). Seule la CBAS pourrait traiter un éventuel appel sur le fond. Il faut espérer ne pas en arriver là, sous peine d’être confronté à un calendrier autrement plus long. Le Beerschot a directement laissé entendre dimanche qu’il accepterait la sanction, quelle qu’elle soit.

D’autres clubs pourraient-ils faire "intervention volontaire" et s’immiscer dans le dossier pour contester l’éventuel octroi de deux points à l’Union? Il se dit que Bruges y songe, estimant que l’Union aurait failli au niveau de l’organisation. Ce serait un précédent pour le moins particulier et pas sûr que le règlement l’autorise, d’ailleurs.

2. Quelles sanctions? Vers une victoire par forfait de l’Union C’est la question de la responsabilité de l’arrêt du match qui est au cœur de l’article B11.198 du règlement, qui concerne les rencontres interrompues prématurément. " Lorsque l’arbitre arrête le match à cause […] d’incidents hors du terrain, celui-ci est perdu avec score de forfait par le club dont les supporters sont responsables des incidents. "

Les choses sont différentes si les fans des deux camps se partagent la responsabilité – match à rejouer dans son intégralité plus sanction de deux points.

D’après nos informations, le rapport du délégué confirme que seuls les fans du Beerschot sont en cause, comme nous avons pu le constater au stade. Pour rappel, ils ont lancé gobelets et pétards sur la pelouse mais aussi en direction de la tribune latérale où se trouvaient des fans de l’Union, avant qu’une poignée d’entre eux n’enjambe les panneaux publicitaires pour monter sur le terrain et se diriger vers les supporters bruxellois, tout en faisant mine d’en découdre.

Outre un score de forfait (3-0), il est bien possible que le Beerschot se voie infliger par le Conseil du huis clos en déplacement pour le ou les premier(s) match(s) de la saison 2022-23. D’autant qu’il avait déjà été convoqué cette saison pour les débordements intervenus lors du derby anversois.

L’amende classique de la Pro League de 50000 € a également été infligée aux Anversois.

Les individus coupables des débordements qui ont été identifiés par la police seront poursuivis par la cellule football du ministère de l’Intérieur et risquent une interdiction de stade ainsi qu’une amende financière salée.

3. Bientôt un panel de sanctions plus lourdes, promet la Ligue Si les arrêts de matchs se répètent ces dernières saisons, si certains supporters choisissent ce moyen contestable pour faire valoir leur opinion sur la situation de leur club, c’est aussi parce qu’ils se disent finalement qu’il n’y a pas grand-chose à perdre à monter sur la pelouse de la sorte. Une amende de 50000 € qui ne pèse pas bien lourd dans les caisses d’un club et un score de forfait qui ne change pas grand-chose au résultat de la rencontre, du moins la plupart du temps, même si ce n’était pas le cas dimanche.

Est-il temps de passer à un autre système de punition? C’est en tout cas ce que semble penser Lorin Parys, le nouveau CEO de la Ligue, qui a affirmé hier dans le communiqué travailler " actuellement avec tous les services concernés sur des sanctions plus strictes " qui seraient introduites " au début de la nouvelle saison ".