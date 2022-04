L’état de grâce de Scottie Scheffler

Originaire du Texas et pro depuis 2018, Scheffler n’est pas du genre à faire le buzz inutilement. Face à sa gloire naissante, il n’en rajoute pas.

En tête depuis le deuxième tour, Scheffler a toujours suivi son plan. Il a joué juste, s’appuyant sur un petit jeu exceptionnel et, notamment, un putting sans la moindre faille. Son chip rentré sur le trou n° 3, alors qu’il avait concédé deux bogeys, a été le premier tournant du dernier tour. La défaillance (triple bogey) de son dernier rival, l’Australien Cameron Smith, sur le diabolique trou n° 12 lui a ensuite ouvert les portes du sacre.

Déjà vainqueur cette saison du Phoenix Open, de l’Arnold Palmer Invitational, du WGC Match-Play et du Masters, Scottie Scheffler vit, éveillé, un vrai conte de fées. En trois mois, il a gagné les quatre premiers tournois de sa carrière, il est devenu numéro 1 mondial et, accessoirement, il a étoffé son compte en banque de près de dix millions de dollars! Sur le circuit américain, on n’avait plus vu une telle série consécutive de victoires depuis David Duval dans les années nonante.