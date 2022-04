Avant d’envisager "un scénario fantastique", le message du manager des Blues était clair: "On doit retrouver notre niveau avant d’espérer quoique ce soit." Et c’est ce qui s’est passé ce samedi à Southampton (0-6). "On a toujours le droit de rêver et il est parfois important d’imaginer et de rêver à certaines choses", positive Tuchel qui garde espoir, pour plusieurs raisons.

Quatre raisons d’y croire

1. Un trio en forme Samedi, le rayon de soleil est venu de l’attaque. Mason Mount (2 buts, 1 assist), Timo Werner (2 buts) et Kai Havertz (1 but) ont élevé leur niveau de jeu pour porter l’équipe. "C’est le genre de performance dont les attaquants ont besoin et dont nous avons besoin de la part des attaquants", soutient Tuchel.

Au match aller, Pulisic puis Ziyech ont reçu les faveurs du staff des Blues derrière Mount et Havertz, mais Werner vient de prouver qu’il était toujours capable de prouesses. "Il faut être prêt quand l’occasion se présente et c’est ce qu’il a fait."

2. Militão est suspendu Derrière Thibaut Courtois, il est le joueur le plus utilisé par Carlo Ancelotti cette saison. Eder Militão (suspendu) laissera un grand vide en défense centrale. Selon toute vraisemblance, c’est Nacho qui devrait le remplacer. Or, on a vu face au FC Barcelone le mois dernier (0-4) que les Madrilènes pouvaient être rapidement déboussolés par l’absence d’un cadre de l’habituel quatuor défensif.

3. Le Real reste fébrile à domicile En Liga, le Real Madrid n’a pas gagné à neuf reprises cette saison. Dont cinq fois devant son public. Il y a aussi eu cette défaite en début de campagne européenne contre le Sheriff Tiraspol (1-2), la seule en phase de poule.

Idem la saison dernière: trois des quatre revers en championnat étaient à domicile. Tout comme le match face au Shaktar Donetsk (2-3) en Ligue des champions. En demi-finale de la dernière édition, Chelsea était d’ailleurs aussi parvenu à mettre les Merengues en échec (1-1) chez eux.

4. Deux buts suffisent Pas pour gagner, mais pour arracher les prolongations puis potentiellement les tirs au but. Grâce à l’abandon de la règle des buts à l’extérieur, un succès 0-2 mettrait les deux équipes à égalité. Alors qu’auparavant, un tel scénario n’aurait pas suffi. Pour se qualifier directement, il faudrait en revanche trois buts d’écart.

"C’est très difficile, presque impossible. Nous devons être plus performants. Mais nous allons essayer, nous allons jouer au maximum de nos possibilités. C’est une grande soirée et un grand match et nous allons essayer d’être en meilleure forme", positive encore Thomas Tuchel.

Quatre raisons de ne pas y croire

1. Benzema et Courtois sur un nuage Ils sont peut-être le meilleur attaquant et le meilleur gardien du monde actuellement. Karim Benzema et Thibaut Courtois ont brillé à Stamford Bridge et ils seront encore attendus ce mardi soir. L’un pour essayer de piéger la défense des Blues, l’autre pour repousser les assauts adverses, qui seront nombreux.

2. La défense souffre Incertain après un test positif au Covid, le capitaine César Azpilicueta pourra finalement tenir son rang en défense. Une bonne nouvelle, même s’il a souffert – comme Rüdiger, Silva et Christensen – de la vitesse des attaquants madrilènes au match aller.

Le gardien Édouard Mendy a lui aussi été mis en difficulté par le pressing de Karim Benzema. Sans une partition parfaite de leur part, les Blues ne pourront pas rivaliser.

3. Lukaku absent Même s’il a manqué de précision sur ses deux occasions, sa montée au jeu a eu le don de redynamiser toute son équipe au match aller. Cette fois, Romelu Lukaku ne pourra pas sortir du banc pour aider ses partenaires. La faute à des douleurs au tendon d’Achille qui l’ont empêché d’être du voyage à Madrid.

4. Le physique en défaut C’est peut-être le point sur lequel Chelsea devra le plus s’améliorer. "Nous sommes une équipe qui a besoin de physique, d’acuité, d’engagement et d’investissement pour faire la différence", note Tuchel.

Or, la capacité du Real à contrôler le ballon et ralentir le jeu a empêché les Blues d’évoluer sur cette force. "On voulait que ce soit plus physique. On n’a pas assez travaillé, on n’a pas été assez intense."

La faute peut-être à l’accumulation des minutes dans les jambes de ses joueurs. "Nous sommes confrontés à un énorme désavantage car le Real Madrid peut faire cinq changements en championnat, pas nous. Nous avons aussi eu une saison plus longue (NDLR: 52 matchs déjà disputés, contre 45 pour le Real). Ce n’est donc pas toujours facile de tenir physiquement."