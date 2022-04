Le match

Les dix premières étaient pauvres en occasions même si le rythme de la partie était bon.Vinicius trouvait un bon coup-franc ( 10e ) dont Benzema ne fera rien. Après une longue séquence de possession londonienne, Mount trouvait Werner qui lui remettait avec un peu de chance, l’anglais ajustait Courtois impuissant ( 14e, 0-1 ).

La réaction madrilène prendra du temps, la domination reste anglaise même si une magnifique tentative de Benzema frôlait la latte après avoir été déviée par Thiago Silva ( 23e ).

La deuxième repartait sur les mêmes bases, le Real joue beaucoup trop bas et gagne peu de duels.Sur un corner, qui n’aurait pas dû être donné, Rudiger doublait la mise de la tête dans le petit filet droit de Courtois. ( 50e , 0-2 ).

L’heure de jeu offrait un renouveau dans le camp madrilène, le Real récupère un meilleur niveau et arrive même à se créer une grosse occasion par Valverde ( 61e ).Cependant, sur une perte de balle de Ferland Mendy, Chelsea trouvait le troisième but par Alonso.Malheureusement pour Chelsea, Alonso touchait la balle de la main sur l’action et voyait son but annulé ( 64e ). Sur l’action d’après, l’inévitable Benzema touchait la latte de Mendy ( 65e ) de la tête depuis un centre de l’homonyme du gardien.

Werner, après un solo magnifique où il envoyait 33 Madrilènes au sol (la défense laissait quand même à désirer), trompait Courtois, fusillé à courte distance, qui ne pouvait que dévier dans ses cages ( 74e , 0-3 ). Lorsqu’une équipe est au plus bas, il faut un éclair de génie et celui-ci est venu des pieds du ballon d’or Modric , qui envoyait un extérieur du pied magnifique dans les pieds de Rodrygo qui réduisait l’écart.( 79e, 1-3 ). Pulisic avait la dernière occasion du match, l’une des plus dangereuse, puisqu’il reprenait une déviation dans le petit rectangle au-dessus du but ( 90+3 ).

En prolongations, les échanges sont équilibrés et c’est Benzema qui venait enflammer le Bernabeu. Trouvé seul sur un centre court, il marquait encore de la tête pour son 12e but de la saison en C1 ( 2-3, 95e ). Quelques passes dangereuses de la défense madrilène mettaient en difficulté Courtois mais heureusement, Chelsea n’interceptait pas celles-ci.

Ziyech décochait une frappe puissante mais elle passait au-dessus des cages de Courtois ( 112e ). Chelsea réussira à se créer des occasions notamment sur une tête de Havertz qui aurait du mieux faire ( 117e ), les Blues ont trop joué avec leurs chances et se voient sortis de la C1.

Bayern 1 - 1 Villarreal

Le match

Le Bayern prenait le match à son compte, avec notamment 9 frappes en 30 minutes.Dès la 3e , Sané trouvait Müller qui croquait sa frappe, tout comme Musiala à la 22e aussi atteint par le français. Les Allemands dominaient clairement, cependant, ils se voyaient incapables de réellement inquiéter Rulli.

Le Bayern trouvait enfin la faille en deuxième quand Lewandowski se voyait offrir le goal par un caviar de Müller.Les échanges, suite au match aller 1-0 , étaient donc rétablis à la 52e .

Les Espagnols feront le gros dos durant tout le reste de la mi-temps (et un peu toute la partie) en espoir d’une prolongation. Le meilleur pour eux arrivera...La défense du Bayern jouait haut, Moreno, parti en profondeur sur une passe magnifiquement ajustée, sert Chukwueze qui se projetait également, la finition est chirurgicale, le Bayern est poussé vers la sortie! ( 1-1, 88e )