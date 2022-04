Anderlecht doit viser le Top 2

Il ne le criera pas sur tous les toits, mais Anderlecht compte aborder sa fin de saison dans la peau d’outsider au titre. Voici pourquoi les Mauves y croient.

Les joueurs pensent en être capables

La première raison de l’enthousiasme qui règne au sein du club est l’ambition affichée par son noyau. Si Kompany prône la langue de bois et le match par match, ses joueurs tiennent un discours plus affirmé.

Il n’a pas fallu pousser Christian Kouamé dans ses retranchements pour qu’il exprime son envie de se battre pour le titre de champion. Le discours tenu par l’Ivoirien était si naturel qu’il ne pouvait que trahir la réelle ambition du vestiaire.

Même Hendrk Van Crombrugge, fidèle lieutenant de Kompany, l’a dévoilé à demi-mot. Il a évoqué "plus d’ambitions et de confiance que la saison passée." Rappelons-nous du discours de Wouter Vandenhaute avant de lancer le sprint final en 2021: "Nous visons le Top 2." Et Anderlecht se dit encore plus ambitieux.

Ils veulent entendre l’hymne de la Ligue des champions

Cette deuxième place, la plus ingrate pour certains, veut surtout signifier une qualification en Ligue des champions. Son hymne n’a plus retenti à Anderlecht depuis la fin d’année 2017. Une éternité.

Intégrer les poules via les qualifications (un tour puis un barrage pour le club qui termine deuxième) est une mission périlleuse mais même une défaite dès le troisième tour assure une place dans les groupes de l’Europa League. Et donc l’Europe jusqu’au mois de décembre.

Pour accélérer le business plan

Et également un petit paquet d’argent. Si on est loin des sommes folles de la C1, l’Europa League pourrait, uniquement avec les primes, facilement ajouter cinq bons millions dans les caisses du Sporting.

Un fameux boost pour la nouvelle direction. Peter Verbeke nous a annoncé en janvier que son plan pour retrouver des finances saines ne prenait pas en considération les résultats et donc une potentielle place européenne.

Il précisait toutefois que cet argent était bienvenu. Pour offrir une réserve… mais aussi accélérer le processus de réhabilitation du Sporting.