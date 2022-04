«L’Europe, une perspective motivante»

La bonne humeur était de mise en conférence de presse d’après-match, malgré la lourdeur du score. Car Edward Still et Timmy Simons se connaissent bien et se respectent: l’actuel T1 de Charleroi a eu l’ancien joueur sous ses ordres dans le staff au FC Bruges. Ils suivent également les cours ensemble pour la licence Pro. Simons n’a d’ailleurs pas hésité à féliciter Charleroi pour son audace malgré la "pression" qui régnait. "Je suis fier de la réaction du groupe après la défaite à Anderlecht , savourait Still. C’était un moment difficile. Mais c’était aussi important de revenir à qui on est, de garder notre identité. On a entamé le match en jouant haut, avec et sans ballon, et cela a ennuyé Zulte-Waregem. J’ai tout de même un petit goût de trop peu parce qu’on aurait pu tuer le match en première mi-temps." Surtout, le Sporting a osé prendre l’initiative sans jamais la lâcher. Il était hors de question pour Still de subir. "On a pris la pression mise par le monde extérieur de manière positive. C’est à nous de montrer qu’on mérite cette pression et de l’utiliser pour se sublimer. Ce qu’on a réussi à faire aujourd’hui (NDLR: hier) ."