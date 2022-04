La qualification et le plein de confiance

Les Zèbres n’ont pas eu besoin de vérifier l’évolution du score de Genk et de Saint-Trond, les deux seules équipes qui pouvaient encore chiper leur ticket, car ils ont fait ce qu’ils avaient à faire de leur côté. Pas de stress et pas de doute ce dimanche, dans un Mambourg bercé par un soleil un brin trompeur. Charleroi était largement supérieur à Zulte Waregem, un adversaire, il faut le dire, qui est apparu fameusement démobilisé. Le match aurait d’ailleurs très certainement été différent si les Flandriens avaient encore eu quelque chose à jouer. Soit. Mais cela ne doit rien enlever à l’application mise par le Sporting. Tourné vers l’avant, consciencieux dans son pressing et relativement juste dans ses transitions, il a, par cette plantureuse victoire dessinée très tôt, emmagasiné une fameuse dose de confiance dans la perspective des play-off. Le tout en évitant que les trois joueurs menacés de suspension (Knezevic, Kayembe et Ilaimaharitra) prennent le carton de trop.

Rassuré défensivement

Koffi, acclamé par la T3, avait le sourire. Le gardien burkinabé a pu signer une neuvième clean sheet en championnat. Il n’a pas eu grand-chose à faire, certes. Mais il a tout de même brillamment sorti le tir puissant de Kutesa (43e) puis la tête de Gano (45e), de quoi effacer sa relance très hésitante (36e).

Du baume au cœur, aussi, pour la défense, après les quatre pions concédés à Anderlecht le dimanche précédent. Avec Bessilé de retour à gauche du trio central à la place d’Andreou, l’arrière-garde carolo a plutôt bien maîtrisé le duo athlétique Gano-Vossen. Mais elle a quand même concédé l’une ou l’autre occasion, notamment dans le cinquième quart d’heure. Et cela aurait pu modifier son bulletin.

Dans l’entrejeu, Edward Still a profité des circonstances favorables pour expérimenter, dès l’entame, le quatuor Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka et Heymans. Le Japonais, qui n’avait plus été titulaire depuis le 4 février contre Seraing, a retrouvé du rythme. Sa justesse technique et sa lecture de jeu ont bonifié le collectif. Tout comme le rayonnement de Zorgane. Sur l’aile droite, Ken Nkuba, appelé à combler l’absence de Tchatchoua, a apporté son jeu vers l’avant. Il a donné le tournis à De Bock en deuxième mi-temps. Lui aussi avait besoin de ces précieuses minutes.

Enfin, que dire de Bayo? L’Ivoirien a inscrit un doublé parfait qui a plié la rencontre en dix-sept minutes. C’est moins limpide pour Badji, remplaçant, et qui, malgré ses courses, a un peu erré durant ses vingt-trois minutes reçues en fin de match. Il était probablement le seul qui souhaitait que M. De Cremer ajoute quelques minutes d’arrêt de jeu… pour marquer et emmagasiner, lui aussi, cette inestimable confiance.