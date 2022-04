Bayo: «J’espère que le club va lever mon option»

Homme du match face à Zulte, Vakoun Bayo a confirmé son niveau éclatant. Ses prestations devraient pousser Mehdi Bayat à lever son option. « On n’a pas encore discuté avec le président mais j’espère bien qu’il lèvera l’option. C’est dommage que je ne puisse pas jouer face à Gand (NDLR : à qui il appartient). Je vais me donner à fond sur les quatre rencontres restantes. Je ne vais pas dévoiler mon objectif buts. J’en ai un personnel depuis que je suis arrivé à Charleroi. Je n’y suis plus très loin et je suis content d’avoir déjà inscrit sept buts. » Ju.Pa.