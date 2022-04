Pas encore champions, les Unionistes fêtés malgré tout: «Il faut finir le travail maintenant» (vidéo)

On sait évidemment bien que nous ne sommes pas encore champions, mais on avait envie de faire la fête, alors on fait la fête!

Alors que l’Union Saint-Gilloise abordera dans quelques jours les play-off 1 dans la peau du premier de classe, les supporters du matricule 10n’ont pas manqué de célébrer leurs champions, bien sûr s’il leur faudra encore aller au bout de ce mini-championnat pour pouvoir sabrer le champagne et écrire une nouvelle ligne à leur palmarès. "Mais la ligne, ils l’ont déjà écrite au vu de cet incroyable championnat qu’ils sont occupés de nous faire rire, se marre un autre supporter. Undav, Vanzeir et tous les autres, on s’en souviendra encore un moment."

©ÉdA Mathieu Golinvaux

Quoiqu’il arrive, un an seulement après avoir retrouvé l’élite du football belge, l’Union SG retrouvera la Coupe d’Europe dès la saison prochaine, puisque les Jaune et Bleu sont désormais assurés de terminer en ordre utile, quoiqu’il se passe dans les play-off 1. C’est pourquoi les supporters saint-gillois ont organisé une "Zwanze parade" entre le cœur de Saint-Gilles et la commune de Forest, où est installé le stade Marien de l’Union. Pendant quelques heures, le sud de Bruxelles s’est donc coloré de jaune et de bleu, juste avant l’affrontement face au Beerschot, dernier match de la saison régulière, qui avait lieu en fin d’après-midi.

©ÉdA Mathieu Golinvaux

Le rassemblement des supporters unionistes avait aussi un objectif caritatif. "On veut récolter (NDLR: via les buvettes) un maximum d’argent pour pouvoir faire revenir nos vieux et vétérans supporters qui sont dans les homes saint-gillois et forestois, souligne Didier Goffart, l’un des organisateurs. L’idée est de pouvoir assurer leur transport de manière structurée, durable et pérenne." L’ensemble de l’argent récolté ce dimanche sera, en effet, remis à l’Union fondation.

Géant, fanfare venue d’Ath, club des plus belles moustaches de Bruxelles et même le Manneken Pis, les aficionados jaune et bleu avaient mis les petits plats dans les grands.

Du côté des supporters, privés de la fête du titre en D1B l’an dernier à cause du Covid, beaucoup n’ont pas manqué l’occasion de faire la fête. D’autres préfèrent se montrer plus prudents. « C’est trop tôt, souligne Laurent. Pour l’instant, nous n’avons gagné qu’une médaille en chocolat. Il faut finir le travail maintenant, puis on pourra faire la fête pendant des jours. Saint-Gilles risque de ne pas dormir beaucoup si on va au bout de ce rêve (rires). »

©ÉdA Mathieu Golinvaux

©ÉdA Mathieu Golinvaux

©ÉdA Mathieu Golinvaux

- ©ÉdA Mathieu Golinvaux