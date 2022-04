Charles Leclerc s’offre le Grand-Prix d’Australie, sa deuxième victoire de la saison

Le champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a été contraint à l’abandon au 39e tour en raison d’un problème de moteur. Avec aussi l’abandon de l’autre Ferrari, pilotée par Carlos Sainz en début de course, Leclerc, auteur du tour le plus rapide, prend le large au championnat avant le Grand Prix d’Emilie-Romagne à Imola (24 avril), devant des ‘tifosi’ acquis à la cause de la ‘Scuderia’.

Au championnat, Charles Leclerc compte désormais 71 points et devance George Russell (37), Carlos Sainz (33), Sergio Pérez (30), Verstappen tombant à la 6e place avec 25 points derrière Lewis Hamilton (28).