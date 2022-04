Standard: l’affaire Edmilson s’est dégonflée

Mais, fin octobre dernier, alors que le tribunal d’Hasselt devait statuer sur le dossier, Bruno Venanzi avait demandé des compléments d’enquête reportant l’affaire. Puis, il avait tenté de trouver un accord à l’amiable avec les Canaris.

Cet accord à l’amiable (définitif) avait été trouvé en janvier, à la suite du prêt de Joao Klauss (par Hoffenheim) à Saint-Trond et de la vente d’Ameen Al-Dakhil aux Trudonnaires contre la somme de 500000 € alors que le joueur en valait deux fois plus. Ces deux mouvements ont permis aux relations entre Saint-Trond et le Standard de s’assainir puisque les Trudonnaires avaient retiré la plainte.

Si le dossier est toujours à l’instruction, le fait que Saint-Trond n’ait plus de grief devrait, selon nos informations, permettre à l’action d’être définitivement éteinte. Quant à la FIFA, qui aurait pu exclure le Standard de compétition européenne et le sanctionner d’une interdiction de transfert, elle n’a jamais été impliquée dans le dossier, qui ne lui a pas été transmis.