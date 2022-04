L’ancien Diable rouge Henri Depireux est décédé ce vendredi sur le coup de 10h30 à l’âge de 78 ans. C’est en 1963 qu’il a débuté sa carrière professionnelle au RFC Liège, avant de rejoindre le voisin du Standard trois ans plus tard, où il a disputé 91 matchs. On l’a ensuite vu à Molenbeek, à Liège, à Bas-Oha et à Tilleur. Il compte également deux matchs avec les Diables rouges.