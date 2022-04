Sur un corner joué en retrait par Under, le milieu de 35 ans, positionné plein axe à 20 mètres du but, reprenait le cuir d’une reprise de volée surpuissante qui venait fracasser la lucarne de Paschalakis. Un but exceptionnel qui pourrait bien être en lice pour le prix Puskas en fin d’année.

Au terme de la rencontre, les joueurs de l’OM se sont imposés 2-1 avant le match retour jeudi prochain en Grèce.