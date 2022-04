Voilà le favori au nouveau Ballon d’or

"C’est un objectif. C’est une motivation, mais pas seulement personnelle. J’englobe l’équipe. Car si j’arrive à emmener mon équipe à remporter des trophées, forcément derrière il y aura des récompenses individuelles", a-t-il confié cette semaine à L’Équipe, conscient que sa forme actuelle frôle la perfection.

Une action décisive toutes les 61 minutes

Le Français marche littéralement sur l’eau ces derniers mois en battant tous ses propres records et en portant sur son dos le Real Madrid. Son bilan peut rivaliser avec les Messi ou Ronaldo des grandes années: 37 buts et 13 assists – soit 50 actions décisives – en 36 apparitions. Il a donc un pied dans un but de son équipe chaque… 61,5 minutes, en moyenne. Phénoménal.

À titre de comparaison, même l’extraterrestre polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, fait moins bien avec sa moyenne d’une action décisive toutes les 67 minutes (45 buts et 4 assists en 38 matchs). Kylian Mbappé tourne quant à lui à un but ou un assist toutes les 66,5 minutes.

Mais ce qui permet surtout à Benzema de recevoir les faveurs actuelles des observateurs, c’est sa faculté à influencer l’ensemble du jeu madrilène, de la construction à la finition. Et ce sont aussi ses multiples coups d’éclat dans des moments ô combien importants. Il y a eu ses buts décisifs dans le championnat espagnol. Puis ses nombreux actes héroïques en équipe de France (ses buts pour remporter la Ligue des nations) et évidemment en club, et plus particulièrement en Ligue des champions.

Quatre semaines après avoir renversé à lui seul le PSG en huitième de finale retour avec son triplé en 17 minutes, le buteur de 34 ans a encore frappé ce mercredi soir. Deux splendides têtes pleines de maîtrise et de justesse ont permis au Real de prendre deux buts d’avance en l’espace de trois minutes. Et lorsque Kai Havertz a réduit le score juste avant la pause, le Français a profité d’un véritable cadeau d’Edouard Mendy pour en remettre une couche. Benzema est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire à planter trois buts dans un match européen face à Chelsea. Avec ce onzième but en C1, il a aussi dépassé le record français sur une campagne européenne détenu par… Just Fontaine (10) depuis 1959!

Courtois domine Mendy

Par ailleurs, l’erreur d’Edouard Mendy a aussi permis de relancer le débat de l’actuel meilleur gardien du monde. Sacré par la FIFA pour l’année 2021, le Sénégalais a cette fois-ci été surpassé par son homologue Thibaut Courtois. En plus d’avoir empêché le 1-0 sur un coup-franc de James (15e), le Diable s’est fendu d’une incroyable parade devant une frappe d’Azpilicueta (50e). De quoi permettre au Belge de figurer parmi les favoris au Trophée Yachine lors de la prochaine cérémonie du Ballon d’or? Probablement.

Notons que la montée de Romelu Lukaku (64e) a eu le don de redynamiser le jeu anglais. Le numéro 9 belge s’est d’ailleurs offert deux occasions de la tête, mal ajustées au milieu de la solide et généreuse défense madrilène qui a tenu bon jusqu’au bout.

S’ils parviennent à garder cette intensité et cette abnégation, les hommes de Carlo Ancelotti (testé négatif au Covid au dernier moment pour tenir sa place) ne devraient pas être inquiétés par ceux de Thomas Tuchel mardi prochain lors du match retour au stade Santiago Bernabéu.

Le match

Arbitre: Clément Turpin (Fra).

Cartes jaunes: Rüdiger, Militao.

Buts: Benzema (0-1, 21e, 0-2, 24eet 0-3, 46e), Havertz (1-2, 40e).

CHELSEA: Mendy; Christensen (46eKovacic), Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté (46eZiyech), Jorginho (64eLoftus-Cheek), Azpilicueta; Mount, Pulisic (64eLukaku), Havertz.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao (64eNacho), Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos (74eCamavinga); Valverde (86eCeballos), Vinicius, Benzema (86eBale).