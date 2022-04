«Un succès qui me fait un bien fou»

Après avoir dominé assez facilement la première manche, le numéro 1 belge a éprouvé bien plus de difficulté à imposer son tennis dans le second set qui s’est terminé au tie-break. Un tie-break dans lequel David Goffin n’a pas craqué mentalement. Un point positif à souligner dans une période où l’ancien finaliste du Masters 2017 doit s’accrocher à chaque signe qui pourrait lui permettre de se sortir de sa spirale négative.

Solide au tie-break

"Ce n’était pas un match facile, confia David Goffin une fois les raquettes rangées. J’ai très bien commencé et je suis resté très concentré tout au long du match. Le premier set a été très bon, avec beaucoup de cadence du fond du court. Et j’ai bien servi. Ce fut un peu moins le cas dans le deuxième, avec quelques doubles fautes et moins de premières balles. Ce qui lui a permis de plus développer son jeu, avec des amorties et plus de variations de hauteur. Mais je suis bien revenu alors que je m’étais fait breaker à 2-2. Et j’ai terminé par un excellent tie-break, où j’ai été très solide."

Mentalement, cela va faire du bien au Liégeois qui court depuis des semaines derrière sa meilleure forme, voire une forme tout simplement acceptable. "Au final, je décroche une victoire en deux sets, je suis content. Je n’ai pas beaucoup de confiance pour le moment, donc je prends les choses match par match. Là, cela me fait du bien. Je vais savourer cette victoire et bien me préparer pour demain (NdlR: match ce jeudi à 13h sur le court central) car c’est un gros morceau qui m’attend avec Pablo Andujar."

Un tableau ouvert

Andujar, vétéran espagnol de 36 ans, est classé une place au-dessus de Goffin (ATP 73 pour ATP 74) au ranking mondial. Il est parfaitement rentré dans son tournoi à Marrakech en écartant en deux sets (6-4, 6-2), lors du premier tour, la tête de série numéro 2 de l’épreuve, le Britannique Daniel Evans (ATP 26). Une performance qui a ouvert le bas du tableau où on ne retrouve qu’un seul joueur du Top 60, Federico Coria. Ce qui pourrait profiter à David Goffin s’il parvient à produire son meilleur tennis. Dans leurs confrontations directes, notre compatriote mène deux matchs à un face à son opposant de ce jeudi avec un dernier succès en 2019 à Miami.