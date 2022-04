Standard : le projet du nouveau stade n’est pas abandonné

Selon nos informations, il ne sera pas abandonné par 777 Partners, qui a été impressionné par les travaux préparatoires réalisés. Les discussions menées avec la Ville de Liège et la Commission sur recours des implantations commerciales, qui a signé le permis en juin 2021, sont autant d’importantes avancées dont les Américains se réjouissent. C’est pourquoi les nouveaux propriétaires du Standard ont acheté non seulement le club mais aussi la société immobilière crée par Bruno Venanzi et au sein de laquelle plusieurs actionnaires avaient investi, dont Axel Witsel, Junior Edmilson ou Nacer Chadli. Ces personnes, qui avaient fait augmenter le capital jusqu’à 11 millions d’euros, ne font donc plus partie du bateau mais ne sont pas en reste: elles ont réalisé un joli coup financier et ont récupéré leur investissement avec une belle plus-value financière de plus de 6%.

Deux possibilités

777 Partners a désormais deux possibilités: conserver cette société immobilière ou la démanteler. La naissance d’une nouvelle société à responsabilité limitée, baptisée 777 SDL (777 Standard de Liège?), créée le 1er avril dernier, nous donne une partie de la réponse.

Comme l’indiquent nos confrères de L’Echo , le siège d’exploitation de cette toute nouvelle société est le même que celui de 777 Partners (600, Brickell Ave à Miami) et, pour le moment, le seul administrateur délégué se nomme Steven Pasko, cofondateur de 777 Partners avec Josh Wander. L’objet principal de cette SRL: "la réalisation, l’achat, le commerce, la location de biens immobiliers ainsi que la gestion de ses propres immeubles et des immeubles attenants". Un bel apport initial de 9,3 millions d’euros, convertis en actions nominatives, est également spécifié. Il s’agirait du second apport considérable des nouveaux propriétaires du Standard après l’augmentation de capital 15 millions d’euros effectuée en début de semaine suite à la signature du rachat.

Cela veut-il dire que le projet existant de rénovation de Sclessin va être entièrement repris? À ce stade, il n’est pas impossible que des modifications, légères ou plus conséquentes, soient faites par rapport au projet initial, dont les travaux préparatoires qui étaient prévus pour mai 2022. Au vu du changement de propriétaire, du retard est à prévoir mais d’ici quelques saisons, Sclessin aura bel et bien un nouveau visage.