Dans le même tapis que la Vieille Dame

Signé Danjuma, ex-Brugeois

Nagelsmann n’a certainement pas été le seul déçu après l’ouverture du score de Villarreal. À plus de 1500 kilomètres, Noa Lang a dû voir ses chances de jouer à la Coupe du monde prendre du plomb dans l’aile. Si Arnaut Danjuma est également passé en Venise en Nord, il reste un concurrent direct de l’actuel Brugeois chez les Oranje. Louis van Gaal a sans aucun doute apprécié l’opportunisme et l’excellente réactivité dont a fait preuve l’attaquant de Villareal pour tromper Manuel Neuer. L’air de rien, Danjuma a déjà inscrit six buts en Ligue des champions cette saison, soit plus que Lionel Messi, Antoine Griezmann ou Thomas Müller.

En attendant, Robert Lewandowski en compte deux fois plus que le Néerlandais. Mais face à Villarreal, l’actuel meilleur buteur de la compétition n’a quasiment pas aperçu la cage adverse. De quoi illustrer à quel point Unai Emery a drillé ses troupes tactiquement. Mais aussi à quel point les Munichois ont été peu inspirés au moment de se porter vers l’avant. Peut-être ont-ils oublié de tirer les leçons des erreurs qu’a commises la Juventus face aux Espagnols au tour précédent. Excès de confiance, inattentions et non-prises de responsabilités: un cocktail bien souvent synonyme d’élimination.

Le Bayern Munich imprenable à domicile?

Encore heureux pour Nagelsmann que la réalisation de Francis Coquelin a été annulée en raison d’une position de hors-jeu. Ou que cette frappe de Gerard Moreno a terminé sa trajectoire sur le poteau par exemple. Reste que les Bavarois pourront toujours se dire qu’après leur prestation médiocre à Salzbourg (1-1), ils en avaient planté sept contre les Autrichiens à la maison… De leur côté, les Espagnols se déplaceront en Allemagne pleinement conscients du fait qu’ils sont capables de rivaliser avec le sextuple vainqueur de la compétition. Toujours est-il que le Bayern a remporté 12 de ses 13 derniers matchs de C1 à domicile…

Le match

Arbitre: Anthony Taylor (G-B).

Cartes jaunes: Emery (staff), Estupinan.

But: Danjuma (1-0, 8e).

VILLAREAL: Rulli; Foyth (81eAurier), Albiol, Torres, Estupinan; Lo Celso, Capoué, Parejo, Coquelin (59ePedraza); Moreno, Danjuma (81eChukwueze).

BAYERN MUNICH: Neuer; Pavard (71e Süle), Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Musiala; Coman, Müller (62eGoretzka, 95eRoca), Gnabry (62eSané); Lewandowski.