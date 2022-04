D1A / RED FLAMES

Lucas Ribeiro Costa (23 ans) a convaincu les dirigeants de Waasland-Beveren (D1B) de lever l’option d’achat incluse dans son prêt. Le médian offensif brésilien a signé un contrat de 2 ans avec le club waeslandien et quitte donc définitivement le Sporting. Il y était arrivé en 2020 sans s’y imposer, enchaînant les prêts (RWDM, Mouscron puis Waasland). V.B.

Gand espère récupérer trois points sur tapis vert

Gand envisage de porter plainte au sujet d’une décision arbitrale prise lors de son partage du week-end dernier face au Cercle Bruges (2-2). "La décision prise a des conséquences potentiellement importantes , tant sur le plan sportif que financier", dit le communiqué du club. En cause: un problème technique qui a empêché le VAR de tracer la ligne de hors-jeu sur le premier but brugeois. Le caméraman de MediaPro n’a pas su rejoindre son poste à temps car il filmait l’hommage rendu à Miguel Van Damme. "Par conséquent, le VAR n’a pas réussi à tracer la ligne de hors-jeu". L’arbitre a donc maintenu sa décision d’accorder le but. La procédure a été suivie comme le prévoit le département arbitrage. Les Buffalos considèrent qu’un hors-jeu a entaché la phase et que ce but n’aurait pas dû être accordé. Vu l’importance des points dans la situation des Gantois (5), ils sont "en train d’examiner la situation." R.V.P.

RED FLAMES

En Albanie ce jeudi

Deuxième du groupe F, la Belgique affronte l’Albanie, ce jeudi à 18h30 dans le cadre des éliminations pour la Coupe du monde 2023. Les Red Flames se déplaceront ensuite au Kosovo, le 12 avril. Leur premier objectif est de consolider cette deuxième place, à trois points de la Norvège. Ce sera sans Tysiak et Van Kerkhoven, blessées, tandis que Vanhaevermaet est malade. N.D.