24 victoires, 181 buts marqués et analyse vidéo: voici la meilleure équipe de Belgique

Officiellement champions depuis le 26 mars dernier, les Loups ont phagocyté la concurrence. "Notre saison fut incroyable, explique Luigi Scichilone, l’entraîneur. Quand j’ai été choisi pour être le coach de cette équipe, c’était pour être champion. La saison dernière, après cinq matchs, nous comptions déjà deux partages. On a donc dû se renforcer."

Les Loups, le 26 mars, lors du match pour le titre. ©-Facebook

Cela a porté ses fruits puisqu’à la fin du premier tour, les Louviérois avaient déjà inscrit plus de… 100 buts. "Très vite, cela a bien tourné pour nous. On ne s’est jamais relâché", poursuit l’entraîneur.

De quoi faire naître quelques jalousies. "Certains pensent qu’on ne joue qu’avec des gars de P1 ou nationale, mais c’est faux, raconte Luigi Scichilone. Il y a de nombreux joueurs de P3 ou P4 au sein de mon groupe. Il y a des gens qui sont jaloux, mais il ne faut pas croire que c’est facile."

Avec un bilan de 72 points sur 72, les Loups ont encore deux objectifs avant la fin de saison. "On veut atteindre la barre des 200 buts et rester invaincus. Il reste quatre rencontres à jouer et tout est encore faisable", se réjouit le coach.

Forcément, avec de telles statistiques, il est difficile de pointer des points négatifs. Et pourtant, l’entraîneur aimerait que son équipe… perdre. "Quand tu gagnes, tout va bien, dit-il. Mais j’aimerais voir comment le groupe réagit quand on perd. C’est très important. Cette saison, on a rencontré deux P2 en match amical et on a, chaque fois, gagné. Cette fois, je pense qu’on va affronter des P1.J’espère qu’on sera battu."

Invaincus en championnat et aussi lors des matchs amicaux, les Louviérois n’ont connu la défaite qu’à une seule reprise. C’était le 8 août en Coupe du Hainaut. "On s’est incliné lors de la séance des penaltys. Là, on en avait raté six", se souvient le mentor louviérois.

À l’instar de l’équipe première, championne en D2 ACFF, La RAAL B ne connaît pas la crise.Et la suite promet d’être couronnée de succès."Le club aimerait être, dans les 5 ans, en P1 pour que nos jeunes n’aient plus voir ailleurs, souligne Luigi Scichilone.La saison prochaine, en P3, on visera le plus haut possible."