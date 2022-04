Pourquoi le retour de Dante Vanzeir retire une épine du pied de Felice Mazzù

Le règlement de la ligue est très clair: il faut compter huit joueurs de cette catégorie dans le noyau, au moins. Et six d’entre eux, au minimum, doivent figurer sur chaque feuille de match. Si vous tombez trop court, vous ne pourrez pas remplacer ces joueurs sur le banc, qui ne sera alors plus composé de sept éléments, mais six (ou moins).

Et l’Union a manqué de vigilance, sur ce point, dans la formation de son noyau, jouant avec les limites autorisées. Ils ne sont que neuf à cocher les cases, dans le groupe bruxellois, en comptant les trois gardiens, Anthony Moris, Lucas Pirard et Tibo Herbots. Il y a également Guillaume François, Siebe Van der Heyden, Dante Vanzeir, Senne Lynen, le jeune Ilyes Ziani et enfin l’Ivoirien Lazare Amani, administrativement comptabilisé comme belge puisque présent chez nous depuis ses dix-huit ans (2016).

La règle des six n’est donc pas une évidence. Surtout depuis la blessure de Lynen… et la suspension de Vanzeir. Le jeune Ziani n’a d’ailleurs plus loupé une seule fois la sélection depuis que Van der Heyden a été suspendu pour sa dixième carte jaune, début février.

Heureusement pour l’Union que la suspension de Dante Vanzeir n’est pas intervenue en même temps que celle du défenseur des Diables, mais juste à son retour, sans quoi il aurait fallu intégrer le tout jeune avant, Berradi, dans les dix-huit. Régulièrement convoqué comme dix-neuvième ces dernières semaines, au cas où, il reste un peu tendre pour le tout haut niveau.

Cela engendre de la frustration chez moi et mes joueurs

Cette situation a obligé Mazzù à laisser en tribunes à contrecœur des joueurs de premier plan comme les quatre recrues de janvier, Puertas, Millan, Kozlowski ou Machida, qu’il ne pouvait plus reprendre toutes ensemble, une fois Mitoma revenu de blessure, sous peine d’avoir trop d’étrangers dans les dix-huit.

De quoi créer de la frustration? "La frustration est présente des deux côtés, répondait récemment l’entraîneur à ce sujet. Moi, en tant qu’entraîneur, mes choix ne sont parfois pas aussi corrects qu’ils pourraient l’être. Car la prédominance va à ces six Belges qui doivent être sur la feuille de match. Nous en sommes conscients et je pense qu’on va corriger ce problème pour le futur. Comment les joueurs en question le prennent-ils? Je leur ai ouvertement et naturellement expliqué que la sélection se fera au niveau de la qualité évidemment, au niveau de l’équilibre de l’équipe… mais aussi avec l’obligation d’avoir six Belges. Et que, donc, si certains se sentent frustrés, ils doivent comprendre et rester calmes, car il n’y a pas d’autres choix. Ce n’est pas une question de volonté de ma part, c’est une question de situation."

Une situation, on l’a compris, que l’Union va tenter de rééquilibrer lors du prochain mercato. Histoire que la belle histoire belge de cette saison ait un peu plus un accent de chez nous sur le terrain. Dans l’immédiat, le retour de Dante Vanzeir va offrir un peu plus de marge dans sa sélection à Felice Mazzù, mais pas beaucoup.

* Les joueurs comptabilisés comme belges sont ceux qui ont été formés en Belgique au moins trois années complètes avant leur 23eanniversaire, qu’ils soient belges ou non.