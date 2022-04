Museeuw: «Arnaud De Lie a de la chance d’être Wallon…»

Lelangue: «Il a vraiment un bel avenir devant lui»

"Vous avez vu comment il a évité la chute à La Panne? rappelle John Lelangue, le manager de Lotto-Soudal. C’est un sacré pilote! On voit qu’il vient du VTT. Sans cet incident, je suis persuadé qu’il aurait terminé sur le podium de sa première course World Tour, quand on voit la fin de son sprint alors qu’il l’a entamé quasiment à l’arrêt. Je peux vous dire que je ne regrette vraiment pas de l’avoir déjà fait passer chez les pros cette année. Il continue de bien apprendre. Mais nous ne voulons pas brûler les étapes: notre intention n’est pas de le brûler."

Raison pour laquelle il a par exemple fait l’impasse sur le Tour des Flandres pour disputer la Volta Limburg Classic. Où il a décroché sa troisième victoire chez les pros. "On sait que c’est un gagneur. Il faut encore un peu le canaliser, mais il est bien entouré. Vous connaissez sa relation avec Victor Campenaerts, mais il n’y a pas qu’avec Campi que cela se passe bien. Il est vraiment bien intégré. On a l’impression qu’il est avec nous depuis dix ans! Il a vraiment un bel avenir devant lui."

Ses résultats font sensation dans le peloton. Le jeune Wallon de 20 ans impressionne. "Il m’a surpris avec sa victoire samedi, aux Pays-Bas, sur un parcours dur, analyse Johan Museeuw. Mais Arnaud, c’est plus qu’un sprinter, c’est un puncheur. En Belgique, on a de très bons coureurs, mais on manque parfois de vainqueur. Arnaud en est vraiment un, comme Wout van Aert. Il pourra gagner une classique comme Waregem un jour. On verra comment il va continuer à progresser, s’il pourra aussi avoir de l’ambition pour le Tour des Flandres. Mais il faut encore rester prudent: il est jeune. Dans ce sens, je pense qu’il a de la chance d’être Wallon: en Flandres, avec ses résultats, il y aurait déjà beaucoup de pression sur lui!"