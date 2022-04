Meurtre de Federico Martin Aramburu: le récit glaçant d’un témoin de l’assassinat du rugbyman

«J’entends six coups de feu»

"Ce matin-là, je suis en train de dormir. Malgré le double vitrage, je me fais réveiller par des hurlements, des insultes, raconte-t-il. Mon premier réflexe, c’est d’aller voir. Il est 5h55 à peu près, ce qui a été corroboré par des images de vidéosurveillance. L’apogée de la bagarre est compliqué à décrire mais j’entends un homme – que j’identifie aujourd’hui comme étant Loïk Le Priol (suspect principal du meurtre) – hurler, mais vraiment hurler, des insultes et toujours en direction d’une seule et même personne."

Et de poursuivre, après avoir expliqué que les hommes ont été séparés lors de la bagarre: "À ce moment-là, je perçois la détermination de Le Priol. […] Je suis persuadé que s’il avait pu y retourner, il y serait retourné, Je pense que s’il avait pu le tuer avec ses poings, il l’aurait tué avec ses poings."

Après que les acteurs de la bagarre ont été dispersés et que Federico Martin Aramburu et Shaun Hegarty partent de leur côté, il raconte ce qu’il entend: "Je ferme la fenêtre quand la baston est finie, il semblerait que tout le monde rentre chez soi. Les serveurs sont en train de ranger le bar. […] Je me remets au lit. Je regarde mon téléphone. Je ferme les yeux, je n’ai même pas le temps de faire comme ça (il mime le geste de s’enrouler dans sa couette) qu’il y a les six coups de feu. J’en entends six, très proches."