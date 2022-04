Kristoff, vainqueur du GP de l'Escaut : "Gagner en solitaire, pour moi, c'est spécial"

Le vent a fait des dégâts, avec un peloton éclaté dans les bordures de la première partie de la course. Et un rythme qui ne s’est jamais relevé ensuite, avec une solide bagarre entre le premier groupe - celui de Tim Merlier, Jasper Philipsen, Alexander Kristoff, Sam Bennett, Jordi Meeus, Danny van Poppel ou Edward Theuns - contre celui de la poursuite, celui de Fabio Jakobsen et d’Arnaud De Lie.

Un vrai guerrier

Dans ce contexte, la victoire d’Alexander Kristoff n’est pas une surprise. "C’est un guerrier, un vrai, qui ne se plaint jamais", avait commenté Jean-François Bourlart, le manager de la formation Intermarché Wanty Gobert, cet hiver, pour présenter sa recrue norvégienne.

Dur au mal, le Viking de 34 ans était dans son élément sous la pluie froide de Schoten. Et il a eu le nez fin en attaquant à sept kilomètres du but, sur les pavés de la Broekstraat, pour sortir seul de la bonne bordure. "Il fallait jouer tactiquement, explique-t-il. Il y avait plusieurs coureurs de Bora-Hansgrohe ou les deux d’Alpecin-Fenix qui étaient toujours dans les attaques de la fin de course. Comme j’avais malheureusement perdu Gerben Thijssen sur chute, j’ai dû faire des poursuites moi-même. Je me suis dit alors que je devais partir moi-même." Personne ne l’a suivi dans son offensive. "La course a été dure… On a roulé à bloc pour former la bordure et cela a été constamment soutenu ensuite, ce que je voulais, car je n’avais pas envie que notre première bordure soit reprise par d’autres coureurs… Seul devant, j’ai résisté jusqu’au bout. Gagner en solitaire, pour moi, c’est spécial."

Une campagne satisfaisante

Il s’agit de sa deuxième victoire sur le Grand Prix de l’Escaut après son succès conquis en 2015. Et le second de son équipe sur cette campagne des classiques après celui de Biniam Girmay à Gand-Wevelgem. "Je suis très heureux de décrocher ce succès important pour ma nouvelle équipe , savourait Kristoff. On peut être satisfaits et fiers de notre campagne de classiques. Je me sens bien dans ce groupe. C’est bien évidemment une plus petite formation qu’UAE, où j’évoluais ces dernières années, mais elle travaille vraiment bien."

Rentré dès dimanche soir chez lui, en Norvège, il reviendra pour Paris-Roubaix, sa prochaine course.