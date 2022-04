Comme face au PSG, le Real décide de jouer en grande partie sur des reconversions rapides.Chelsea a la possession du ballon, se montre menaçant par Havertz (4e) mais c’est bien le Real qui se crée la première énorme occasion de la partie.Parti en contre-attaque, Benzema transmet la balle à Valverde qui décale le cuir lui aussi à Vinicius.Le prodige brésilien fixe Mendy mais sa frappe se bute sur la transversale du portier sénégalais.

Le Real est bien et Benzema prouve qu’il est peut-être actuellement le meilleur joueur au Monde.Sur un centre de Vinicius, le Français envoie à l’entrée du rectangle une tête sur puissante qui fini sa course au fond des filets.Incroyable but de KB9… qui réussi un doublé une minute plus tard. Sur un nouveau centre madrilène, le capitaine madrilène se détend et dévie la balle de la tête, qui trompe à nouveau Mendy.Pour la deuxième fois de suite, Karim Benzema inscrit un doublé en moins d’une minute en Ligue des Champions.

Chelsea réduit la marque

Alors qu’on se dirige vers une rentrée des vestiaires avec deux buts d’écarts, Havertz relance l’intérêt du match, de nouveau de la tête.Positionné dans le dos de Militao, l’Allemand se retrouve isolé au point de penalty et envoie lui aussi une tête puissante.Courtois dévie la balle qui fini tout de même sa course au fond des filets.

On pense Chelsea relancé, sauf que KB9 passe de nouveau par là. On a repris le jeu en seconde mi-temps depuis une minute que Mendy offre un énorme cadeau à la star française.Sorti de son rectangle, le portier sénégalais tente la passe à Rudiger mais se troue et laisse le ballon à Benzema qui ne se fait pas prier et s’offre son deuxième triplé en deux rencontres de suite en Champions League.

Malgré plusieurs grosses occasions de Chelsea, le score ne bougera plus. Le Real prend une belle option pour la qualification vers la demi-finale de la Ligue des Champions.

Villarreal - Bayern: 1-0

C’est probablement la sensation de la soirée.Alors que les Allemands étaient vus comme les immenses favoris, c’est finalement bien Villareal qui s’est imposé sur le plus petit écart.

Arnaut Danjuma, passé par le Club de Bruges, a en effet inscrit l’unique but de la partie en début de rencontre.Les Espagnols ont ensuite tenu et ont même cru mener de deux buts si le but de Coquelin n’avait pas été annulé par le VAR.