S’il ne réagit pas, Goffin pourrait quitter le Top 100

Alors que dans un passé pas si lointain, notre compatriote pouvait regarder vers le haut en se demandant s’il pouvait, par exemple, revenir un jour dans le top 10 mondial, il doit maintenant regarder dans ses rétroviseurs et se demander où va s’arrêter sa chute régulière dans la hiérarchie mondiale. Sorti du top 20 mondial en août 2021, l’ancien finaliste du Masters a quitté le top 30 en octobre de la même année puis le top 50 en janvier et février 2022.

Il n’a plus quitté le top 100 depuis juillet 2014

Ce lundi, David Goffin devrait être classé 74 au ranking de l’ATP. Une situation qui influence déjà grandement son quotidien puisque notre numéro un doit maintenant passer par les qualifications des ATP 1000, comme lors du prochain tournoi de Monte Carlo, et sa présence d’office dans les tableaux principaux des ATP 250 ne tient plus qu’à un fil. C’est bien simple, s’il ne parvient pas à réagir dans les semaines qui viennent, le natif de Rocourt pourrait tout simplement quitter le top 100. Une situation inédite depuis le 7 juillet 2014.

En avril et lors de la première semaine de mai, le joueur de Germain Gigounon qui totalise actuellement 843 points au ranking de l’ATP devra défendre 270 points: 180 de son quart de finale à Monte Carlo l’an dernier, 45 du tournoi de Barcelone 2021 et 45 de l’édition 2019 d’Estoril. Ce qui veut dire qu’il pourrait se retrouver à 573 points le deux mai s’il ne décroche aucun succès d’ici là. Un viatique qui le placerait au-delà du top 100 mondial, voire du top 110. Un classement qui ne lui garantirait plus de rentrer directement dans les tournois du Grand Chelem.

Le clan de David Goffin est bien conscient de cette situation et c’est pour cela que le Liégeois va enchaîner les tournois dans les prochaines semaines pour retrouver de la confiance et décrocher si possible des victoires et des points.

Notre compatriote va participer dès cette semaine à l’ATP 250 de Marrakech où il commencera l’épreuve face à un qualifié avant de défier, en cas de succès, l’Espagnol Pablo Andujar ou le Britannique Daniel Evans, tête de série numéro 2 de l’épreuve marocaine. Ensuite il prendra la direction du Rocher où il participera, à partir du neuf avril, aux qualifications de l’ATP 1000. Avant de se rendre à Estoril (ATP 250), où il a demandé une wild-card, ou Munich (ATP 250) la semaine du 25 avril après avoir presté à Belgrade (ATP 250, 18 avril) quelques jours avant. Un programme chargé mais nécessaire pour tenter de relancer la mécanique et endiguer sa chute.